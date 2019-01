Razlika između najmanje i najveće plate u Srpskoj 675 KM

Prosječna plata u opštinama i gradovima Srpske, u 2017. godini od najmanje do najveće razlikovala se za 675 konvertibilnih maraka. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku najveću prosječnu platu dobili su radnici u opštini Stanari, čak 1.180 maraka, a najmanju u opštini Kupres 505 maraka.

Iz Stanara kažu da za dobar životni standard mogu zahvaliti preduzeću Rudnik i Termoelektrana Stanari, u kojoj radi 800 od 1.100 zaposlenih u ovoj opštini.

"Ovo je isplaćivanje plata zahvaljujući Rudniku i termoelektrani Stanari jer ova kompanija isplaćuje veoma dobre plate za naše uslove i pokretač je privrednog razvoja. Na osnovu toga je došlo da je opština Stanari na samom vrhu po tim platama", kaže Dušan Panić, načelnik opštine Stanari.

Na samom dnu ljestvice nalaze se i primanja radnika iz Čelinca. Načelnik opštine Momčilo Zeljković, kaže da su za takvo stanje zaslužne dvije najveće firme koje zapošljavaju više od 600 ljudi, a u kojima radnici imaju skromna primanja.



"To je takva branša, specifična branša, to su lom poslovi, to su uslužni poslovi i tamo ti poslodavci nemaju kapacitet da daju velike plate. Tamo su plate između 500 i 600 maraka, a kada imate na ovaj naš broj zaposlenih 600 ljudi koji imaju tako skromnu platu onda to se direktno odrazi na sam prosjek", ističe Momčilo Zeljković, načelnik opštine Čelinac.

Veliki privredni subjekti u manjim opštinama glavni su zaslužnici za diktiranje prosječnih plata, kaže predsjednik Udruženja ekonomista Republike Srpske Saša Grabovac.

"Zavisi od strukture privrednih subjekata koji posluju u toj opštini. Ukoliko imate pretežno zastupljenu tekstilnu industriju, ili recimo preduzeća iz oblasti ugostiteljstva i građevinarstva gdje su inače najniže prosječne plate u Republici Srpskoj samim tim i te opštine imaju u prosjeku niže plate", kaže Grabovac.

Opštine sa najvećom prosječnom platom u Srpskoj su, osim Stanara, Ugljevik sa 1.135 maraka, Gacko sa 997 maraka, Banjaluka sa 958 maraka, Istočni Drvar sa 923 marke.

Na dnu liste su Donji Žabar sa 564 marke, Jezero sa 571 markom, Teslić sa 628 maraka, Kostajnica sa 650 maraka. (ATV)