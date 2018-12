Razotkrili prevare u isplatama penzija i uštedjeli 33 miliona KM

BANJALUKA - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) RS je zbog neblagovremenog dostavljanja dokumentacije od 2012. do kraja oktobra ove godine obustavio isplatu penzije za 200.647 korisnika, a nakon kompletiranja dokumentacije u isplatu je ponovo uključeno 43.747 korisnika ili približno tek svaki peti.

Iz Fonda PIO su poručili da je u tom periodu, u sklopu akcije "Stop prevarama, do penzije pošteno" ostvarena ušteda od oko 33 miliona KM.

Dodali su da je tokom prvih deset mjeseci ove godine stopirana isplata za 26.217 korisnika porodične penzije, a nakon kompletiranja dokumentacije u sistem je vraćeno njih 5.254. U fondu su istakli da su u tom periodu ušteđena 3,3 miliona KM.

Validnost prava na penziju utvrđuje se po nekoliko osnova.

"Po osnovu medicinske dokumentacije za koju nadležne ustanove nisu potvrdile ispravnost ove godine kontrolisano je 14 korisnika invalidske penzije, od čega za tri osiguranika nije potvrđena prethodna ocjena o gubitku radne sposobnosti", naglasili su iz Fonda PIO za "Glas Srpske".

Rekli su da su redovne mjesečne kontrole korisnika porodične penzije u statusu osiguranja i djece na redovnom školovanju takođe otkrile zloupotrebe, zbog čega je od januara do juna obustavljena isplata za 213 korisnika po osnovu prestanka školovanja, dok je od januara do oktobra 380 korisnika porodične penzije ostalo bez ovog prava.

"Po osnovu neblagovremene prijave smrti korisnika od strane porodice ili nasljednika u istom periodu evidentirana su 32 slučaja, te je pokrenuto isto toliko regresnih postupaka za vraćanje pretplate penzije u iznosu od 23.272 KM", kazali su u Fondu PIO.

Dodali su da su ove provjere rezultat akcije "Stop prevarama, do penzije pošteno", koja traje od 2012. godine.

"Cilj akcije je borba protiv različitih oblika prevare, pri čemu je težište na provjeri vjerodostojnosti medicinske dokumentacije, na osnovu koje je ostvareno pravo na invalidsku penziju", istakli su u Fondu PIO, te dodali da se prvo provjerava medicinska dokumentacija sa dijagnozama psihoze, depresije, PTSP-a, šizoafektivna stanja, što se najčešće i ponavljalo kod velikog broja korisnika invalidske penzije.

Naglasili su da je priličan broj slučajeva zloupotreba otkriven u saradnji sa zdravstvenim ustanovama u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, odakle su medicinsku dokumentaciju osiguranici ranije najčešće i dostavljali.

Predsjednik Udruženja penzionera RS Rade Rakulj najoštrije osuđuje nelegalno sticanje prava na penziju, jer se, kako je rekao, radi o izrazito nepoštenom odnosu prema penzionerima koji su časno, radom, zaslužili taj status.

"Mnogo novca ranije se odlijevalo za lažne penzionere, naročito izvan RS. Da prevarama nije pljačkan Fond PIO lakše bi bilo povećati penzije bar malo", kazao je Rakulj.

Kada utvrdi falsifikovanje medicinske dokumentacije Fond PIO podnosi krivičnu prijavu MUP-u ili nadležnim tužilaštvima.

"Pored represivnog, to ima i preventivno dejstvo, jer se time šalje poruka onima koji su prevarama došli do penzije da se to ne isplati i da će biti otkriveni", poručili su iz Fonda PIO.