Reagovao Centar za socijalni rad: Gospova Ilisić smještena u bolnicu (VIDEO/FOTO)

GRADIŠKA - Gospova Ilisić (77) iz Vilusa, smještena je danas u Bolnicu Gradiška. To je uslijedilo, nakon što je javnost, putem društvenih mreža saznala za njeno teško materijalno i zdravstveno stanje.

Prethodno joj je izgorjela kuća, preminuli kćerka, sin i suprug. Sa njom, u istom domaćinstvu živi sestrić Neđo Bukelić.

Stana Balaban, direktor Centra za socijalni rad, kazala je za "Nezavisne novine" da je Gospova, prije nekoliko godina, kao i sada, odbila smještaj u domu.

"O njenoj sutuaciji obavijestila nas je medicinska sestra Mirjana Dakić. Juče je ukazana prva pomoć, a danas smo Gospovu uvjerili da ide u bolnicu, do oporavka. Za to vrijeme, obezbijedićemo bolje uslove za nju i njenog sestrića. I dalje smo spremni da je smjestimo u dom, ako ona to bude htjela," kazala nam je Stana Balaban.

Gospava kaže da je do skora bila vitalna, kopala baštu i radila kućne poslove, a potom je iznenada onemoćala.

"Ne želim ići u dom, jer brinem za sestrica Neđu, imam i živinu i baštu koju sam sadila, ne znam ko će to čuvati i obrađivati. Pristala sam da idem u bolnicu na nekoliko dana. Kada se oporavim vratiću se kući'', kazala nam je baka Gospava.

Za njen slučaj u Centru za socijalni rad saznali su tek juče, posredstvom Doma zdravlja. Inače, nakon pozara na kući prije desetak godina, Gospava kao i njen sestrić nisu trazili pomoć tvrdeći da im ona nije bila potrebna.

