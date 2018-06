Recenzija knjige prof. dr Suada Arnautovića "Kontroverze o izborima i izbornom sistemu u BiH"

Knjiga je strukturirana tako da sadrži izjave i intervjue za medije i internet portale o odvijanju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini u vremenu od 2006. do kraja 2017. godine. U tom vremenu prof. dr Suad Arnautović je obavljao ulogu člana Centralne izborne komisije. Istovremeno je u tom periodu prof. dr Suad Arnautović jedno vrijeme vršio ulogu predsjednika Centralne izborne komisije.

Sa stanovišta involviranosti u cjelinu odvijanja izbornog procesa od 2006. do 2017. godine prof. dr Suad Arnautović izvodi zanimljive analize koje donose spoznaju o protivrječnostima i dosezima izbornog sistema u Bosni i Hercegovini utemeljenog na dejtonskom ustavno-političkom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. Radi se o tome da je prof. dr Suad Arnautović učestvovao u organizaciji i provođenju lokalnih izbora 2004, potom 2006, 2008, 2010, 2012, 2014. i 2016. godine. Od 2006. do 2016. godine organizovani su i provedeni opći izbori i to 2006, zatim 2010. i najzad 2014. Sinteza iskustava o odvijanju izbornog procesa ima veliku važnost, kako za izučavanje tako i za dalju reformu izbornog sistema u Bosni i Hercegovini.

Knjiga, osim izjava i intervjua, sadrži više istraživačkih studija u kojima se teorijski elaborira politički i ustavno-zakonski koncept izbornog sistema u Bosni i Hercegovini. Istraživačke studije su pisane u obliku referata koji su izlagani na naučnim konferencijama i okruglim stolovima. U tom kontekstu poseban naučno-stručni značaj ima studija "Izborni sistem u Bosni i Hercegovini prema Deklaraciji o pravima građana u Bosni i Hercegovini".

Studija je izložena na okruglom stolu Instituta za istoriju u Sarajevu, 20. novembra 2013. godine. Studija sadrži analizu odredbi o izbornom pravu u Deklaraciji o pravima građana, što je usvojena na Drugom zasjedanju ZAVNOBiH-a 1944. godine. Unutar šire elaboracije odredbi o izbornom pravu, koje utvrđuje Deklaracija o pravima građana, autor izvodi i komparaciju tih odredbi sa načelima demokratskog izbornog prava što ga utemeljuje univerzalna Deklaracija o pravima čovjeka Organizacije Ujedinjenih nacija iz 1948. godine i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.

Uz to autor izvodi i komparaciju odredbi o izbornom pravu u Deklaraciji o pravima građana sa Evropskom poveljom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Pri tome, autor potcrtava da se svaki demokratski izborni sistem u savremenom dobu zasniva na sljedećim temeljnim načelima: načelo općosti, jednakosti, neposrednosti i tajnosti. Autor zaključuje da su načela o izbornom pravu građana utemeljena na Drugom zasjedanju ZAVNOBiH-a 1944. godine, što znači polovinom XX stoljeća, postala sastavni dio međunarodno-pravnog nasljeđa u drugoj polovini XX i početkom XXI stoljeća.

U odabranim studijama za knjigu važno mjesto ima i teorijska studija pod naslovom "Političko predstavljanje i izborni sisitemi u BiH u XX stoljeću". Studija je objavljena u magazinu "Global" u obliku izvoda iz ranije objavljene autorove knjige "Političko predstavljanje i izborni sistemi u BiH u XX stoljeću". U ovoj studiji autor razvija kritički diskurs na stajalištu da postojeći izborni sistem u Bosni i Hercegovini pothranjuje politički i stranački sistem sa etničkim strankama kao središnjom tačkom i temeljem takvog sistema. Prof. dr Suad Arnautović konstatuje: Ako se ne može uvoditi većinski sistem na nivou zemlje za izbor punog sastava bosanskohercegovačkog parlamenta, zašto ne bi bilo dobro rješenje uvesti većinski sistem na nivou jednomandatnih regija. Ove regije, oblikovane kao izborne jedinice, davale bi polovinu predstavnika u najviše zakonodavno tijelo. Druga polovina bi se birala sistemom proporcionalne reprezentacije na nivou cijele zemlje.

Kao važne segmente svoje knjige autor je priredio više svojih studija o mogućnostima provođenja lokalnih izbora u gradu Mostaru. Sa širinom svog teorijskog poznavanja izbornih sistema u demokratskim zemljama svijeta prof. dr Suad Arnautović u priređenoj knjizi pod naslovom "KONTROVERZE O IZBORIMA I IZBORNOM SISTEMU U BOSNI I HERCEGOVINI", donosi više cjelovitih studija koje traže izlaz iz začaranog mostarskog kruga. U okviru serijala "Planeta Mostar", autor je dao intervju za "Abrašmedia" 12. septembra 2012 godine.

Tada je već bio drugi izborni ciklus u kome grad Mostar nije imao lokalne izbore. Prof. dr Suad Arnautović razvija pristup po kome je moguće izvesti rješenje za lokalne izbore u Mostaru na uvažavanju principa građanske ravnopravnosti tako što bi on bio usklađen sa teritorijalnim i etničkim principima predstavljanja građana u Gradskom vijeću Mostara.

U svojoj studiji "Politička predstavljenost u Mostaru – od etničkog ka teritorijalnom i građanskom", napisanoj za Fondaciju Centra za javno pravo, prof. dr Suad Arnautović kreira cjelovit koncept provođenja presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu U 9/09. U traženju rješenja za ujednačavanje vrijednosti mandata, odnosno primjenu načela jednakosti glasa u izboru vijećnika za grad Mostar, prof. dr Suad Arnautović izlaže model izbora Gradskog vijeća Mostara. Autor u traženju rješenja za lokalne izbore u gradu Mostaru ide i dalje pa kao član Interresorne grupe za izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine predlaže amandman na poglavlje 19 Izbornog zakona BiH. Usvajanjem ovog amandmana implementirala bi se odluka Ustavnog suda BiH u predmetu U-9/09.

U cjelini svoje knjige autor razvija kritički pristup prema izbornom sistemu i izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Glavno polazište autor utemeljuje na kritičkom pristupu po kome je ustavno-političko ustrojstvo Bosne i Hercegovine izvedeno na etničko-teritorijalnoj osnovi uvelo etničku reprezentaciju građana. Dominaciju u političkom predstavljanju građana dobile su etničke stranke srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Na ovom konceptu etničke stranke, više od dvije decenije, upravljaju razvojem bosanskohercegovačkog društva u postdejtonskom vremenu. U vezi sa ograničenjem koje uslovljava etnička reprezentacija, autor zagovara potpunu promjenu koncepta političkog predstavništva u Bosni i Hercegovini.

Kao afirmisan teoretičar i istraživač političkog predstavništva u Bosni i Hercegovini, te nosilac praktičnog iskustva iz višedecenijskog rada u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, prof. dr Suad Arnautović u svojoj knjizi "Kontroverze o izborima i izbornom sistemu u Bosni i Hercegovini" izlaže svoje ideje za promjene izbornog sistema. Autor te promjene vidi u reformi Ustava Bosne i Hercegovine i promjeni izbornog zakonodavstva. Sve te promjene treba da dovedu do ukidanja diskriminacije građana u izbornom pravu. Kao posebno važne elemente za promjene autor vidi u nužnosti proširenja demokratskog kapaciteta Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa 42 zastupnika na 120. Također, autor zagovara i okrupnjavanja strukture političkih stranaka povećanjem izbornog praga za učešće stranaka u izborima.

Autor otvara i pitanje ustavno-zakonskog utemeljenja prijevremenih izbora u BiH.

Jednu od ideja za promjene u izbornom sistemu autor vidi u potrebi donošenja novog Zakona o političkim strankama. Ovim zakonom bi se utemeljile odredbe o stranačkim koalicijama i odgovornosti stranaka da umjesto matematičkih, formiraju programske koalicije. Uz sve promjene, autor zagovara i informatičko-tehničko unapređenje izbornog procesa.

Knjiga će biti od koristi za sve aktere koji učestvuju u izbornom procesu. Osobitu korist imaće studenti fakulteta društvenih nauka koji žele istraživati političko predstavljenje i izborne sisteme.

Knjigu svesrdno preporučujem za štampanje.

Prof. dr Mirko Pejanović, dopisni član ANU BiH