Redovnim ljekarskim pregledima spriječiti tragedije na radnom mjestu

BANJALUKA - Tragedije na radnom mjestu, poput nedavne u Sanskom Mostu, mogu u velikoj mjeri da budu spriječene redovnim i adekvatnim ljekarskim pregledima radnika zahvaljujući kojima se na vrijeme otkrivaju oboljenja, potencijalne bolesti, uključujući i eventualne psihičke probleme, rekao Srni vršilac dužnosti direktora Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske Boris Međedović.

"Nažalost, svjedoci smo pojave da se obavezni sistematski pregledi zaposlenih u prosvjeti i na drugim radnim mjestima gdje su prisutni određeni profesionalni rizici /poslovi obezbjeđenja, radnici izloženi hemijskim štetnostima, zaposleni na eksploataciji ruda, radnici u šumskim gazdinstvima../, ali i pregledi lica koja posjeduju oružje, ne obavljaju uopšte, ne obavljaju se redovno ili se vrše u neovlaštenim zdravstvenim ustanovama", naveo je Međedović.

On je rekao da je iz godine u godinu sve veći broj privatnih ustanova koje obavljaju preglede prosvjetnih radnika, a da pritom neke od njih i nemaju zakonsko ovlaštenje za obavljanje djelatnosti medicine rada.

Usljed toga se, prema njegovim riječima, broj pregledanih radnika u Zavodu smanjuje, ali i narušava kontinuitet praćenja njihovog zdravstvenog stanja.

"Imamo i slučajeva da se zaposleni u školama godinama pregledaju u nekoj od privatnih ustanova, a onda samo pojedine zaposlene kod kojih je primijećen poremećaj u ponašanju upute na vanredni pregled u Zavod, što nije dobro jer u takvim situacijama nemamo uvid u raniju medicinsku dokumentaciju i preglede, a i postavlja se pitanje kako su ta lica zadovoljila zdravstvene uslove na redovnom sistematskom, periodičnom, pregledu", naveo je Međedović.

On je dodao da se gotovo svakodnevno otvaraju nove zdravstvene ustanove iz oblasti medicine rada, što samo po sebi nije sporno, ali je, kako je naveo, sporno ako se dešava da pojedine ustanove izdaju ljekarska uvjerenja bez obavljenih pregleda, a to se, nažalost, dešavalo i za to se u par slučajeva vode krivični postupci.

Međedović je naveo da je neophodna i izmjena propisa kojima se određuje dinamika obavljanja pregleda kod profesionalne upotrebe oružja i oružja za ličnu upotrebu.

U prvom slučaju, naglasio je, period nakon kojeg se obavlja periodična provjera zdravstvenog stanja utvrđuje se aktom o procjeni rizika, dok je u drugom slučaju 10 godina, što je prilično dug period.

"Na ovakav način definisani rokovi daju mogućnost poslodavcima, uključujući i firme koje se bave obezbjeđenjem ljudi i imovine, da izbjegavaju zakonski obavezne preglede, kao i obavljanje pregleda u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi", rekao je Međedović.

On smatra da je važno da i poslodavci i radnici budu svjesni značaja redovnih i adekvatnih ljekarskih pregleda s ciljem zaštite zdravlja, a ne da se obavljaju pro forme, samo kako bi se zadovoljile propisane obaveze.

U pucnjavi u Srednjoškolskom centru u Sanskom Mostu u srijedu, 21. avgusta, ubijeni su direktor škole, sekretarica i profesorica, a počinilac V.M. pokušao je da izvrši samoubistvo.

