Refundaciju porodiljskog dočekali kao ozebli sunce

BANJALUKA - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti u RS, u kojem, između ostalog, stoji da će Vlada RS refundirati naknade plate za vrijeme porodiljskog odsustva i to 100 odsto bruto plate, poslodavci su dočekali sa olakšanjem i smatraju da je ovo davno trebalo da se desi.

"Nigdje u svijetu ne postoji zemlja gdje porodiljsko odsustvo pada na teret poslodavca, odnosno na teret preduzeća, i to je nešto za šta se godinama borimo da se ispravi", kazao je Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS. Upozorio je da se u pomenutom zakonu, vjerovatno, kako kaže, nenamjerno potkrala greška koju je neophodno ispraviti.

"U članu 27, stavu četiri, stoji da naknadu plata za prvih 30 dana porodiljskog odsustva isplaćuje poslodavac iz vlastitih sredstava, a za ostalih 11 mjeseci Fond i taj član treba brisati, a mi ćemo kao Unija poslodavaca u Odboru za finansije imati taj prijedlog", rekao je Škrebić za "Nezavisne" te dodao da aktuelna Vlada RS očigledno ima sluha za dugogodišnja nastojanja poslodavaca.

"Ja sam za to, ako treba svi da punimo Fond dječije zaštite i ako treba dopuna za Fond, nije nikakav problem, jer trudnicama treba pomoći, ali ne na način da plaćaju samo oni poslodavci koji zapošljavaju žensku radnu snagu, a oni koji zapošljavaju mušku ništa", naglasio je Škrebić. Dodao je da, u memorandumu koji je potpisan sa prethodnim sastavom Vlade stoji da će od 2020. godine porodiljsko odsustvo u potpunosti finansirati Fond dječije zaštite RS.

Jovan Radovanović, predsjednik Udruženja "Četiri plus", smatra da ove izmjene budućim majkama pružaju određenu sigurnost.

"Svjedoci smo da su mnoge žene dobile otkaz odmah nakon što su ostajale trudne. Tako da smatram da će im ovo biti jedan vid sigurnosti da neće dobiti otkaz kada ostanu trudne", kaže Radovanović za "Nezavisne".

Kako je u petak novinarima pojasnio Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, osim pomenute izmjene, prema kojoj će Vlada RS poslodavcima nakon izvršene isplate naknade plate za vrijeme porodiljskog odsustva refundirati 100 odsto bruto plate, novina je i to da će u narednom periodu pravo materinskog dodatka imati sve nezaposlene porodilje, odnosno za isplatu materinskog dodatka više neće biti uslov da je porodilja šest mjeseci na evidenciji Biroa.

"Zakonom se uvodi i novo pravo roditelju njegovatelju ili njegovatelju za one koji se brinu o djeci 24 časa zbog oboljenja, čime će oni imati pravo na određenu naknadu", dodao je Šeranić. Pojasnio je i da će naknada iznositi 112 KM, a cilj je, kada se saberu sve naknade koje ta porodica ima po osnovu bolesnog djeteta, da se dobije iznos od 500 KM, odnosno da minimum socijalne sigurnosti za ove porodice u budućnosti dođe na nivo najniže projektovane plate u RS.

Ono što je takođe značajno, istakao je Šeranić, jeste da je Vlada RS utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kojim je predviđeno da u program isplate invalidnina uđu i lica sa tjelesnim i mentalnim poteškoćama od 70 odsto.

"To znači da će djeca, na primjer, sa Daunovnim sindromom biti obuhvaćena ovim pravom", objasnio je Šeranić.

Prema njegovim riječima, zakon je jasno definisao i pravo u oblasti invalidnina za oboljele od rijetkih bolesti te da se različit procenat invalidnine plaća za različit stepen invaliditeta.

"Predloženim zakonom predviđeno je i da utvrđivanje invaliditeta za lica do 18 godina rade stručne službe u centrima za socijalni rad i Ministarstvu, a do sada je to radio Fond PIO", precizirao je Šeranić.

Precizirao je da bi, shodno izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti, u narednoj godini trebalo izdvojiti oko osam miliona KM iz budžeta, od čega za nezaposlene porodilje treba oko 2,43 miliona, a za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti za invalidnine oko šest i po miliona KM.

Vlada je prihvatila i Strategiju upravljanja dugom Srpske za 2019-2022. godinu, kojom se utvrđuju ciljeve i plan aktivnosti u oblasti upravljanja dugom koje Vlada namjerava da sprovede u toku perioda da bi se postigla željena struktura portfolija duga, uzevši u obzir Vladine preferencije troškova i rizika. Vlada se upoznala i sa Izvještajem o poslovanju preduzeća "Aerodromi Republike Srpske" za 2018. godinu, u kojem se navodi da je u 2018. godini na aerodromu Banjaluka obavljeno 1.652 avio-operacija i prevezeno ukupno 35.803 putnika. Donesena je i Odluka o utvrđivanju opšteg interesa radi izgradnje objekta u oblasti sporta - istočne tribine i pomoćnog terena u sklopu kompleksa stadiona "Radnik" u Bijeljini.