Regata krenula niz Unu nakon dvije godine pauze

BIHAĆ - Učesnici ovogodišnje 48. Una regate zaplovili su jutros iz Martin Broda čamcima niz rijeku Unu, čime je zvanično otpočela ta turističko-internacionalna manifestacija, kojom se promovišu rijeka Una i njene ljepote.

Organizator manifestacije je preduzeće Nacionalni park "Una", a sudjeluje sedamdesetak plovila s oko 500 učesnika iz više zemalja. Prema navodima organizatora, ove godine učešće na manifestaciji su uzele posade iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Italije, Mađarske, Češke, Austrije, Australije i Bosne i Hercegovine.

"Nakon dvije godine pauze zbog korone ponovno smo tu i sve je spremno. Organizirali smo sigurnost učesnika na vodi i sada svi mogu uživati. Učesnici su došli iz različitih krajeva svijeta, što potvrđuje da je Una regata promotor BiH, njenih prirodnih ljepota i turističkih kapaciteta", istakao je Amarildo Mulić, direktor pomenutog preduzeća.

On je dodao kako su startali s prvom etapom, ali je izvjesno kako će najtraktivnija biti ona druga, od Štrbačkog buka do Bihaća, za koju vlada najveće interesovanje učesnika. Treća, završna etapa biće vožena od Bihaća do Bosanske Krupe, istakao je Mulić.

On je dodao kako će u tri dana učesnici preći dionicu riječnog toka Une čija je dužina oko stotinu kilometara, od Martin Broda do Bosanske Krupe, gdje je predviđeno zatvaranje manifestacije.

Regata će se odvijati u tri etape, a predviđeno je da se na mjestima za odmor učesnika organiziraju zabavni sadržaji.

"Uspjeli smo za učesnike pripremiti raznovrsne programske sadržaje. Nadamo se da će i ovogodišnja manifestacija ostati u sjećanju svim učesnicima", istakao je Mulić.

Dodao je da se ove godine naviše pažnje posvetilo sigurnosti učesnika, kako bi manifestacija protekla bez incidenata.

Prema njegovim riječima, na samom kraju manifestacije biće organizovano proglašenje najuspješnijih učesnika, mis i mistera regate te njihovih pratilaca, najstarijeg i najmlađeg učesnika te drugi sadržaji.