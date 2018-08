Rekordan broj kišnih dana u junu i julu u Sarajevu

SARAJEVO - Početak ovogodišnjeg ljeta u Federaciji Bosne i Hercegovine obilježilo je veoma nestabilno vrijeme sa neujednačenim padavinama i velikim brojem kišnih dana, nastalo pojačanim ciklonalnim aktivnostima iznad južne i jugoistočne Evrope.

Na području Federacije Bosne i Hercegovine juni je bio vrlo sušan u Livnu, normalno kišan u Bugojnu i Tuzli, kišan u Mostaru, Sanskom Mostu, Gradačcu, Sarajevu i na Ivan-sedlu te vrlo kišan u Bihaću i na Bjelašnici, navodi se u saopćenju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jul je prema količinama padavina bio normalno kišan u Bihaću, Gradačcu, Jajcu, Livnu, Sanskom Mostu, Tuzli i na Ivan-sedlu, u Bugojnu, Sarajevu i na Bjelašnici kišan, vrlo kišan u Mostaru i ekstremno kišan u Zenici.

Broj kišnih dana u junu kretao se od 12 do 22, što je više od referentnog period 1961.-1990. godine koji iznosi 11 do 15 dana te u julu od osam do 19, što je takođe više u odnosu na referentni period 1961.-1990. godine koji iznosi od sedam do 11 dana.

U Sarajevu i Jajcu u junu izjednačeni su rekordi po broju kišnih dana, a u julu je u Sarajevu zabilježeno 19 dana s kišom što je apsolutni rekord broja kišnih dana za ovaj mjesec.

Juni 2018. godine bio je ekstreman po količini padavina.

Osim u Livnu i Bugojnu na svim stanicama palo je više kiše u odnosu na vrijednosti za referentni period.

U julu 2018. godine na jugozapadu, zapadu i dijelovima centralne Bosne palo je manje kiše u odnosu na referentni prosjek 1961.-1990, dok je u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru palo više kiše od prosjeka.

U Zenici tokom jula ukupno je palo 178,5 mm kiše, najviše od početka mjerenja na ovoj meteorološkoj stanici.

U avgustu se, u pogledu kiše, prognozira stabilizacija vremena uslijed jačanja anticiklona iznad našeg prostora.

Očekivane količine padavina su ispod referentnog prosjeka, a očekivane maksimalne temperature u granicama ili nešto iznad referentnih vrijednosti, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod BiH.