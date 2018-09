Rekordne cijene zbog nestašice: Metar bukovog drveta i do 100 KM

BIHAĆ, BANJALUKA - Na području svih gradova i općina u Unsko-sanskom kantonu trenutno vlada nestašica ogrevnog drveta, a ovaj energent je na tržištu dostigao rekordnu cijenu pa se metar kvalitetne bukve ili graba prodaje i po cijeni od 100 i više maraka za kubni metar!

Ovoliku cijenu trenutno plaćaju građani koji žive na području Cazina i Bihaća, dok se ona u Sanskom Mostu i Ključu kreće između 75 i 85 maraka.

"Ogrevno drvo postaje poput suvog zlata. Izgleda da će mnogi cvokotati ove zime", kaže jedan Bišćanin koji je u potrazi za drvetom.

Na nabavku drva se čeka i u više drugih područja u BiH, pa se kupci već hvataju za glavu jer se boje da će hladnije dane dočekati bez ogreva.

Prema riječima dobavljača ogrevnog drveta, ovakva situacija do sada nije zabilježena, a kako se bliži sezona grijanja nije isključeno da će cijene dodatno rasti.

"Potražnja je ogromna, a ja imam naručeno više stotina kubika drveta koje nisam u stanju da isporučim kupcima. Neke narudžbe vučem i po dva mjeseca i bojim se da neću sve moći na vrijeme ispoštovati", kaže za "Nezavisne" Almir Čehić, koji se već dugi niz godina bavi ovim poslom.

Prema njegovim riječima, više je razloga koji su doveli do ovakve situacije, a jedan od njih je što je značajno povećan izvoz drveta za ogrev na inostrana tržišta, prije svega u Italiju.

"Sve je to dovelo do situacije da je manje ogreva za lokalno stanovništvo. Firme koje se bave sječom šume i s kojima sam do sada sarađivao isporučuju drvo za izvoz, a značajan dio ide i za proizvodnju peleta", kaže Čehić.

Također, saznajemo kako je jedan od razloga za ovakvu situaciju i nedostatak radne snage u šumama, jer je veliki broj radnika koji se ranije bavio sječom napustio te poslove zbog malih zarada i teških uslova rada.

I preduzeće "Unsko-sanske šume", koje gazduje šumskim bogatstvom na području ovog kantona, značajno je pooštrilo mjere kontrole i zaštite šuma koje su već godinama pogođene bespravnom sječom.

U poslovnici ovog preduzeća u Sanskom Mostu saznajemo kako trenutno imaju male zalihe ogrevnog drveta i da trenutno ne primaju narudžbe za njegovu nabavku. "Narudžbe ćemo ponovo početi primati tek polovinom septembra i nadamo se da ćemo do tada stvoriti dovoljne zalihe jer smo pojačali aktivnosti u šumskim radilištima. Međutim, iz ranijeg perioda imamo dosta komitenata, a neki duže od dva mjeseca čekaju da ih snabdijemo", rekli su nam u ovom preduzeću.

Jedan trgovac drveta iz Prijedora ističe da kod njega metar bukovog drveta košta 70 KM i da je potražnja velika.

"Veliki broj kupaca zove i traži, ali mi nemamo puno drva za prodati", kaže on.

Prodavač iz Sarajeva ističe da kod njega metar bukovog drveta košta 90 KM, te da potražnje ima, ali da kupci uzimaju uglavnom do pet metara.

I za pelet je velika potražnja. Iz preduzeća "Drvoprodex" Banjaluka, koje se bavi proizvodnjom peleta, kažu da kupci svakodnevno zovu za kupovinu briketa i peleta.

"Za tonu peleta potrebno je izdvojiti 350 do 360 KM, besplatno vozimo samo u Banjaluci, dok tona briketa košta 240 KM, a sad u ovom periodu kupaca imamo na pretek", kazali su iz ovog preduzeća i dodaju da će cijena peleta u narednom periodu rasti.

U kompaniji "Ensa BH" iz Srpca kažu da kupci kad naruče moraju čekati po nekoliko dana da bi došli na red.

"Veliki broj ljudi kupovao je pelet u maju, kada je tona peleta iznosila 330 KM + PDV, a sada je za tonu potrebno izdvojiti i 370 KM + PDV", ističu iz "Ensa BH".

U preduzeću "Lana eksport-import" Banjaluka rekli su da je potražnja za ogrevom ove godine znatno veća u odnosu na prethodne godine, a da zbog nestašice drveta i peleta trenutno nisu u mogućnosti da primaju narudžbe.

Iz fabrike peleta "Bio concept" Novi Grad kazali su da tona peleta košta 350 KM bez prevoza, te da je velika pomama za peletom.

"Upravo zbog velike potražnje kupci su prinuđeni da na isporuku čekaju po 20 i više dana", ističu iz ove fabrike.

Penzioneri na čekanju

U Udruženju penzionera u Velikoj Kladuši su nas informisali kako su još krajem prošle godine dogovorili isporuku za 151 člana, ali da od ugovorenih 1.300 kubnih metara još niti jedan metar ogreva nije isporučen penzionerima.

"Evo, već je septembar i mi se pitamo kada će početi isporuka. To je zaista velika aljkavost 'Unsko-sanskih šuma', koje nemaju razumijevanja za ovu populaciju", kaže predsjednik pomenutog udruženja Rasim Redžić.