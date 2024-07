Renato majstor u lovu na somove kapitalce: Jedan mi je pobjegao, pukao je štap

NOVI GRAD - Duže od dvadeset godina Renato Kukavica iz sela Ravnice kod Novog Grada bavi se sportskim ribolovom i učestvovao je na mnogobrojnim takmičenjima u lovu ribe na plovak, gdje se pokazao kao najbolji, a poznanici kažu i da je pravi majstor u lovu na somove kapitalce.

Upravo je tridesetšestogodišnji Renato prije nekoliko dana ulovio još jednu grdosiju u rijeci Uni kod Ravnica, i to soma težine 34 kg, dugog 182 centimetra, a kako kaže u razgovoru za "Nezavisne novine", borba je trajala duže od pola sata.

"Prošle godine sam ulovio još većeg soma, bio je teži za kilogram i po, ali je bio kraći za četiri centimetra od ovog što sam ga prije nekoliko dana upecao. Iskreno, da sam uhvatio kapitalca od 50 kilograma, njega bih vratio u rijeku, jer ti veći primjerci nisu za jelo, a ovaj od 34 kilograma može ići i za hranu, i za paprikaš. Taj primjerak od 34 kilograma je teško izvući, ali ja mogu jer imam pravi pribor za to. Imao sam prije nekoliko dana situaciju da mi je jedan som pobjegao, pukao je štap, prepolovio se, a koliki je to som bio, to stvarno ne znam", priča Kukavica i kroz osmijeh dodaje da je pola najnovijeg ulova već završilo u paprikašu.

"Ja sam sportski ribolovac i sve sam kapitalce ulovio na štap, a bilo je i prije mojih kolega koji su takođe imali slične primjerke, ali nisu objavljivali na društvenim mrežama, ali ja volim da objavim, jer zašto i ne bih", priča ovaj strastveni ribolovac i dodaje da se nada da će i u budućnosti biti još i većih kapitalaca.

"Stalno lovim na Uni, počeo sam kao dječak, aktivan sportski ribolovac sam od 2004. godine, kada sam krenuo i na takmičenja. Bilo je trećih mjesta, pa drugih, a prošle godine sam osvojio prvo mjesto u lovu ribe na plovak u organizaciji Sportskog ribolovnog udruženja Novi Grad. Ove godine nisam stigao da budem na takmičenju, jer nisam bio ovdje, ali ribolov je tradicija u mojoj porodici. I moj otac je bio ribolovac, ali je ostario, tako da više ne može da peca, pa sam ja najaktivniji i naravno da planiram i dalje da se takmičim i da uživam u ribolovu na Uni, koja je prava rijeka kraljica", rekao je Kukavica.

Da je baš Renato Kukavica zaslužio da ulovi kapitalca, istakao je u razgovoru za "Nezavisne novine" Edib Džaferbegović, predsjednik Skupštine Sportskog ribolovnog udruženja Novi Grad.

"On je odrastao kraj rijeke Une i, koliko ja znam, od malih nogu se bavi ribolovom i aktivan je član našeg ribolovnog udruženja. Kada su bilo kakve akcije čišćenja obala i poribljavanja, Renato je uvijek tu, što nam je jako drago. Svake godine se ulovi na našem ribolovnom području po nekoliko kapitalnih primjeraka riba, a to je pravi pokazatelj da mi dobro gazdujemo sa vodom, da ima puno poribljavanja, ima mlađi i iz godine u godinu svjedočimo sve većim primjercima ribe", priča Džaferbegović i dodaje da je još jedan njihov član, Mihajlo Trninić, prije sedam dana ulovio soma od 24 kilograma, koji je vraćen u vodu.

"Pokušavamo Uni vratiti život i vratiti ono bogatstvo koje je imala i prije, a ima i sada. Po nekim našim pretpostavkama, potrebno je od 20 do 25 godina da bi som narastao i opstao u rijeci i doživio da ima 34 kilograma, a koliko će riba napredovati, zavisi od ishrane i toplote vode", priča Džaferbegović i kroz osmijeh dodaje da on još nije imao priliku da ulovi kapitalan primjerak soma.

"Nisam ulovio kapitalca, ali sam ga imao na štapu, čisto smo se pogledali i on je otišao svojim putem, a ja svojim. Međutim, imamo podatke da je prije četrdesetak godina na rijeci Uni ulovljen kapitalac od više od 70 kilograma, a u zadnje vrijeme najveći som koji je ulovljen imao je oko 46 kilograma, i to isto u donjem dijelu rijeke Une, nizvodno od Novog Grada", kaže Džaferbegović i ističe da na području Novog Grada na nekih kilometar i po rijeke Une i Sane nalazi se skoro 95 odsto slatkovodnih riba.

"To je bogatstvo koje mi nastojimo očuvati, jer na tom području možete loviti i soma, štuku i smuđa, ali i pastrmku, lipljena, mladicu i to je nešto što je specifično za ovaj dio rijeka Une i Sane", rekao je Džaferbegović.

