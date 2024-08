Renoom iz 1984. uspješno prešli put od Jahorine do Pariza i nazad (FOTO)

ISTOČNO SARAJEVO - Renoom iz 1984. godine otac i sin Danko i Andrej Mijović te njihov saputnik Marko Košarac uspješno su prevalili put dug 4.375 km od Jahorine do Pariza i nazad, i to za šest dana, s tim da su još dva dana proveli u Gradu svjetlosti.

Sa Jahorine do Pariza su krenuli upravo zbog Olimpijade s obzirom na to da je 1984. napravljen ovaj reno, a iste godine su održane OI u Sarajevu, odnosno na Jahorini. Tako su se odlučili da povežu dvije Olimpijade, ali i ovaj francuski auto.

Zanimljivo je da ih je četrdesetogodišnji francuski auto odlično poslužio, a više od 4.000 kilometara prešli su sa samo nekoliko manjih kvarova.

Kako je ispričao Danko Mijović za "Nezavisne novine", na svom putu su prošli kroz gradove iz Balaševićeva pjesme "Oprosti mi, Katrin", i to kroz Pulu, Trst, Torino, Milano, Grenobl, da bi stigli do Pariza.

"Dva dana smo odmorili u Parizu, gdje smo bili sa svjetskim šampionom u džudou Nemanjom Majdovom. Nismo uspjeli gledati borbe uživo zato što su karte preskupe, ali je bilo lijepo. No, gledali smo meč na video-bimu, onda smo turistički obišli Pariz, kapiju, Jelisejska polja, a djeca i ja smo se popeli i na Ajfelov toranj. Nakon dva dana krenuli smo kući, ali drugim putem, jer smo htjeli da idemo prema Lihtenštajnu, a svratili smo i da vidimo kamenu golf dvojku u prirodnoj veličini", kazao je Mijović.

Što se tiče kvarova na renou, Mijović kaže da im je pukao čep na rezervoaru, što su popravili usput, a, osim toga, retrovizor im je slomio nesavjestan vozač te im se iskrivila i guma.

"Reno je na nekim dionicama išao 100 na sat na brzoj cesti, tj. na mjestima gdje nije dozvoljeno voziti ispod 100, ali to su kratke dionice, a inače je išao 90 na sat. Potrošili smo oko 1.000 KM goriva, s tim da on troši oko šest litara, sve u zavisnosti od toga gdje natočite gorivo. Recimo, kad smo sipali u Njemačkoj nije trošio takoreći ništa", ističe on.

Inače, Markova majka Sanja Stanković i on su vlasnici ovog oldtajmera, a kako kaže Marko za "Nezavisne", on je znao da će ih reno dovesti na željenu destinaciju, kao i uvijek do sada.

"Drago mi je da je sve dobro prošlo jer je ovo bio test za auto, ali i za nas. Bilo je možda malo posustajanja jer nam je prije Milana čovjek na auto-putu zakačio retrovizor. Bilo mi je teško jer sam sentimentalno vezan za to auto. Uglavnom, sve je dobro prošlo", ističe Marko.

Ovaj auto, kako kaže, iza sebe ima mnogo pređenih kilometara.

"Ovo je prvi put da idemo na ovako daleku destinaciju, ali s njim smo do sada prešli kao dva puta od Pariza i nazad, možda i više", istakao je Marko.

Na ovaj oldtajmer, reno 4 GT iz 1984, niko nije ostao ravnodušan - kud god da su prošli izazivao je lavinu komentara.

"Ljudi su bili oduševljeni pa su tako neki trčali za nama, a u Italiji su nam dobacivali 'quatrica', u Francuskoj 'la quatrel'", kroz smijeh priča Mijović.

Ova ekipa je bila spremna na sve pa su ponijeli i šatore za spavanje, ali su, kako kaže, usput spavali na odmaralištima, koliko su im dozvoljavali. Mijović kaže da su jednom spavali napolju u vrećama.

No, kako ističe, bitno je da je ovaj put imao humanitarni karakter i da su prodavali kilometre za sugrađanina Miloša Božovića, a sakupili su 1.500 KM, što je, prema njegovim riječima, najljepše u cijeloj priči.

Podsjećamo, kako su "Nezavisne" ranije pisale, oni su na ovaj put krenuli 26. jula, kako bi podržali srpske olimpijce, a sa sobom su nosili i maskotu Vučka iz 1984. te su nakon 40 godina olimpijski duh prenijeli iz Istočnog Sarajeva, odnosno s Jahorine, u Pariz.

