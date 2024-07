Renoom iz '84. krenuli s Jahorine u Pariz, prodaju kilometre za Miloša

ISTOČNO SARAJEVO - Otac i sin Danko i Andrej Mijović (15) te njihov saputnik Marko Košarac (18) iz Istočnog Sarajeva, otisnuli se u petak na put dug 4.000 kilometara, i to oldtajmerom, tj. renoom iz 1984. godine, krenuvši sa Jahorine, a cilj im je da stignu do Pariza te sa sobom nose i maskotu Vučka, ali i olimpijski duh, koji ih prati u stopu.

Isplanirali su da njihovo putovanje u oba pravca traje 10 dana, a usput će laganom vožnjom svratiti i pogledati znamenitosti, te će podržati srpske olimpijce u Parizu, a ono što je bitno istaći jeste da je njihov put humanitarnog karaktera, jer će prodavati kilometre kako bi sakupila sredstva za liječenje sugrađanina Miloša Božovića.

Kako je za "Nezavisne novine" istakla Sanja Stanković, vlasnica ovog oldtajmera i Markova majka, oni su zaljubljenici u oldtajmere, a prvo ih je Danko uveo u tu priču, nakon čega su postali vlasnici oldtajmer renoa iz 1983/84. godine.

"Mi stalno putujemo negdje na skupove oldtajmera, a ljudi ih vole, jer to evociraju uspomene i podsjećaju nas na stara vremena. Zaljubljenici u oldtajmera su zaista strpljivi i to su ljudi koji njeguju vrijednosti koje odlaze u zapećak, ali mi se borimo da tako ne bude. Njih trojica su se odlučila da baš renoom krenu u takvu avanturu, jer je reno izvorno francuski automobil, te žele da ga odvezu u njegovu postojbinu i testiraju ga, mada je on vrhunski očuvan. U oba pravca će preći 4.000 km, a sasvim smo spontano došli na ideju, jer stalno negdje putujemo njime i on zaista izaziva pažnju ljudi, jer je lijep i očuvan, što je danas rijetkost vidjeti", ispričala je Stankovićeva.

A pogotovo je, kako kaže, rijetko vidjeti ljude koji su spremni da auto-putem voze maksimalno 80 na čas.

"Otprilike će sve trajati desetak dana, jer njima trebaju četiri dana da stignu, zato što ne žure, idu sporo, a napravili su maršrutu, proći će kroz Italiju i Francusku, a u povratku kroz Švajcarsku. Hoće da obiđu značajna mjesta i da vide ljepote naše Evrope. Znači, trebaće im četiri dana, s tim da u Parizu namjeravaju ostati dan-dva, a nastojaće da pogledaju meč džudiste Nemanje Majdova, sugrađanina, koji se bori za svoju prvu olimpijsku, a nadamo se i zlatnu medalju. Oni podržavaju srpske olimpijce, ali i sve olimpijce. No, ovaj put su se odlučili da podrže naša četiri olimpijca, Ivanu Španović, Nikolu Jokića, Nemanju Majdova i Novaka Đokovića, koji nemaju zlatnu olimpijsku medalju. Pošto je ovo nesvakidašnja ideja, oni se nadaju da će baš tom idejom doprinijeti da oni osvoje zlato", istakla je Stankovićeva.

Dodaje da im je na ovom putovanju najveći prijatelj OC "Jahorina" te direktor Dejan Ljevnaić, koji je podržao njihovu ideju i dao im punu podršku da koriste znak OC.

"Mi smo brendirali auto, oblijepili ga svim znakovima, a oni putuju u Pariz sa Vučkom iz '84. te nakon 40 godina olimpijski duh prenose iz Istočnog Sarajeva, odnosno s Jahorine, u Pariz. Ja sam s njima u mislima, iako ne putujem. Nije mi jednostavno, jer je on tek u januaru postao punoljetan, a ovo je poklon njegove porodice i prijatelja za punoljetstvo, jer svaki put mijenja čovjeka. Ja se nadam da će ovo mog Marka promijeniti na još bolje, iako je i sada savršen", istakla je ona.

No, kako kaže, njihova misija je i humanitarna, jer prodaju kilometre za sugrađanina Miloša Božovića, dječaka koji je bio sportista i koji bi i sam mogao biti olimpijac, da ga povreda nije osujetila.

"On je pokazao napredak u Rusiji u liječenju matičnim ćelijama, i kad bismo uspjeli sakupiti još sredstava, mi bismo riješili Milošev životni problem", zaključuje ona.

Ovo je žiro račun na koji se mogu uplatiti sredstva:

Božović Aleksandar za Miloša

5620128150302396 NLB Razvojna banka

