Reorganizacija Domova zdravlja u RS: Revakcinisani na pregled kod porodičnog ljekara

BANJALUKA, SARAJEVO - Sve bolja epidemiološka situacija te sve manji broj novooboljelih od kovida-19 doveli su do reorganizacije rada u domovima zdravlja u Srpskoj, te sada svi vakcinisani građani sa simptomima respiratornih infekcija treba da se jave porodičnom ljekaru, a ne upućuju se u ARI ambulante, kako je to ranije bio slučaj.

Naime, građani koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije, a u skorije vrijeme su ili prebolovali virus korona ili su revakcinisani, sada se mogu naručiti na pregled kod svog porodičnog ljekara, te ne moraju ići na pregled u Ambulantu za akutne respiratorne infekcije (ARI).

Mladen Šukalo, specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Banjaluka, u razgovoru za "Nezavisne novine" rekao je da je period smirivanja epidemiološke situacije doveo do reorganizacije rada u ovoj ustanovi.

"Smanjenje broja osoba koje dolaze sa simptomima akutnih respiratornih infekcija ili infekcija koje nalikuju na kovid infekcije dovelo je do reorganizacije rada te smo smanjili broj ambulanti koje zbrinjavaju pacijente sa tim simptomima. Zbog toga smo se vratili u prethodne kapacitete punog obima rada u ambulantama porodične medicine", rekao je Šukalo.

Dodao je da to znači da građani u većem broju mogu dolaziti kod doktora porodične medicine.

"U tom kontekstu smo donijeli preporuku da pacijenti koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije, a skoro su imali kovid infekciju ili su revakcinisani, uslugu mogu dobiti u ambulantama porodične medicine", kazao je Šukalo.

U bijeljinskom Domu zdravlja su naveli da od četiri ARI ambulante trenutno radi samo jedna, jer je broj pacijenata koji dolaze s ovakvim tegobama sve manji.

"Bez obzira da li su građani vakcinisani, revakcinisani, telefonom komuniciraju sa timom porodične medicine. Na osnovu procjene njihovog porodičnog ljekara dolaze ili u ambulantu porodične medicine ili u ARI ambulantu", rekla je za "Nezavisne novine" Bojana Paleksić Dokić, specijalista porodične medicine Doma zdravlja Bijeljina. Dodala je da je u ljetnom periodu i prije pandemije virusa korona bio manji broj pacijenata sa respiratornim infekcijama.

S druge strane, iako epidemija virusa korona jenjava, u UKC RS, ali i u Zavodu za javno zdravstvo KS, istakli su da očekuju novi talas zaraze te da je potrebno da se na vrijeme spremimo za njega. Vlado Đajić, generalni direktor UKC RS, izrazio je zadovoljstvo što jenjava pandemija virusa korona u Srpskoj te naglasio da ta zdravstvena ustanova prati situaciju u svijetu s obzirom na to da se u oktobru očekuje novi talas.

"Nadamo se da do njega neće doći, ali spremamo se kao da će biti gori od prethodnih", rekao je Ðajić. Anisa Bajramović, epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, juče je poručila da ukoliko dođe do novog, četvrtog talasa virusa korona u BiH, on bi mogao stići već sredinom avgusta.

Delta soj potvrđen kod dva građanina BiH

Dva slučaja zaraze delta sojem virusa korona otkrivena su kod građana BiH, potvrdio je Teufik Goletić, šef Laboratorije za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

"Mogu samo otkriti da su slučajevi otkriveni u zapadnoj Hercegovini. Zavod za javno zdravstvo FBiH će saopćiti detalje vjerovatno tokom sutrašnjeg dana", naveo je Goletić. Podsjećamo da su prvi slučajevi delta soja u BiH potvrđeni prije nekoliko dana, a radilo se o dva strana državljanina koji su boravili u Međugorju.