Republički štab za vanredne situacije RS produžio sve mjere

BANJALUKA - Republički štab za vanredne situacije na današnjem zasjedanju donio je odluku da sve mjere u cilju sprečavanja virusa korona budu produžene do 30. avgusta, navodi se u saopštenju.

Između ostalog, i dalje se zabranjuje okupljanje u grupama većim od 120 osoba, sva privatna okupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 osoba.

Takođe se ograničava radno vrijeme u periodu od šest do 24 časa svim ugostiteljskim objektima za hranu i piće i priređivačima igara na sreću.

Noćni klubovi i dalje mogu da rade do dva časa iza ponoći.

Republički štab za vanredne situacije, na današnjoj sjednici, apelovao je na građane da se u što većem broju vakcinišu protiv virusa korona, da bi se sačuvalo zdravlje ljudi, te održala stabilna epidemiološka situacija u Republici Srpskoj.

S obzirom na to da se posljednjih dana bilježi rast broja zaraženih, štab poziva sve građane koji se do sada nisu vakcinisali da to učine što je prije moguće.

Kako navode, U posljednje dvije sedmice, među novozaraženim od virusa korona, prevladava mlađe, radno sposobno stanovništvo, a posebno je zabrinjavajuće da je više od devedeset odsto oboljelih lica, nevakcinisano.

Iz Štaba navode da vakcinacija u Republici Srpskoj odvija se nesmetano, a obezbijeđen je dovoljan broj vakcina protiv virusa korona, različitih proizvođača, za sve građane.

Inspektoratu Republike Srpske i nadležnim inspekcijama naloženo je da, cijeneći epidemilolšku situaciju, pojačaju kontrolu sprovođenja mjera protiv virusa korona.

Svi zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske u sekciji "Republički štab za vanredne situacije - Akti", https://www.vladars.net, kao i na stranici Koronavirus u Srpskoj, https://koronavirususrpskoj.com/