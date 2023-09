Republika Srpska uvodi femicid u zakonodavstvo

BANJALUKA, BIJELJINA - Femicid i nasilje nad ženama ponovo eskaliraju, što pokazuje slučaj ubistva žene u Zavidovićima, i to samo mjesec i po od strašnog zločina u Gradačcu, no još nema prave reakcije institucija kojom bi se žene žrtve nasilja zaštitile i kojom bi se poslala jasna poruka o nultoj toleranciji na bilo koju vrstu nasilja.

Da je sve više nasilja nad ženama potvrđuje i Mirzeta Tomljanović, tehnička koordinatorka Fondacije "Lara" u Bijeljini, koja ističe da je broj slučajeva nasilja povećan još od pandemije virusa korona.

"Koliko je nasilje u porastu pokazuje i to što smo u prvih osam mjeseci imali 530 poziva na SOS telefon, dok su 44 žrtve nasilja smještene u Sigurnu kuću. To govori da je nasilje eskaliralo, ali nije ni čudo jer posljednjih godina društvo plasira samo ružne stvari. Nema prave reakcije, kazne su preblage, procesi dugo traju, a to žrtve obeshrabruje da progovore o nasilju i da ga prijave. Mislim da kao društvo tonemo sve dublje, a bojim se da ovdje nije kraj te da moramo uveliko da se pozabavimo ovim problemom", istakla je Tomljanovićeva za "Nezavisne novine".

Kako kaže, nikad ne znamo šta se mota po nečijoj glavi, a svaka prijetnja se mora ozbiljno shvatiti jer gdje god ostavimo prostora dešavaju se ružne stvari.

I Tanja Vukomanović, poslanica PDP-a u Narodnoj skupštini RS, za "Nezavisne novine" naglašava da je ovo jeziva stvarnost koja nas okružuje, a na koju mnogi zatvaraju oči jer se ne dešava njima.

"Mnogo je primjera koji pokazuju koliko su žene nezaštićene od strane sistema i koliko rečenica 'prijavi ga' gubi smisao. Zajedno s udruženjima, advokatima i predstavnicima sigurnih kuća pripremamo set mjera za sprečavanje nasilja u porodici. S obzirom na to da je Ministarstvo porodice, omladine i sporta započelo aktivnosti na izradi novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i izradi Zakona o sprečavanju femicida, pozivam ih da ovo pitanje stave kao prioritetno, te da zajedno sa našim prijedlozima dođemo do najboljeg rješenja jer je trenutno stanje takvo da nikada nismo bili dalje od toga da ohrabrimo žene da prijave nasilje", rekla je Vukomanovićeva.

Naglašava da jasna definicija femicida u zakonodavstvu omogućava pravosudnim organima da prepoznaju i procesuiraju ovu vrstu nasilja.

"To je jako važno, pogotovo u društvu koje često traži muškarca koji će udariti šakom od sto. Međutim, tu ne treba stati. Potrebno je izvršiti jaču kontrolu nad procesuiranjem, zatim osiguravanje da sudski postupci budu brzi, pravedni i efikasni. Posebno je važno pružanje mjera zaštite žrtvama koje uključuje sigurno sklonište, pravnu pomoć... Obuka za pravosudne službenike, policiju i druge relevantne aktere osigurava da budu svjesni specifičnosti i ozbiljnosti femicida. Vrlo je važno podizanje svijesti o važnosti ovog problema, a pored toga potrebno je unapređivanje položaja žene u društvu, rad na ravnopravnosti polova, kao i izmjena obrazovnog sistema", rekla je Vukomanovićeva i dodala da sve ove mjere zajedno doprinose stvaranju okruženja u kojem se femicid suzbija, žrtve štite, a počinioci adekvatno kažnjavaju.

"Svi treba da budemo uključeni, da učimo svoju djecu da se nasilje ne toleriše, da još u školama uče da nasilje nikada nije rješenje i da stvaramo društvo koje nije tolerantno na nasilje, no trenutno smo daleko od toga", zaključuje ona.

Miloš Bukejlović, ministar pravde Republike Srpske, juče je kazao da se termin femicid planira uvesti u novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici u RS, ali da "prilikom unošenja ovog termina u zakonodavstvo treba pristupiti oprezno zbog različitih razloga".

U vezi s tim Aleksandar Milić, banjalučki psiholog, kaže da bi institucije trebalo da rade na programima zaštite mentalnog zdravlja i zdravog odrastanja.

"Institucije nisu angažovale stručnjake, nema dovoljno kadrova koji bi napravili te programe i prilagodili ih potrebama. Konstantno se govori da se nasilje povećava iz godine u godinu u svim uzrastima, te da završava kobno. To počinje od vršnjačkog doba, pa se širi nadalje kroz generacije, a sve je veći broj ljudi sa narušenim mentalnim zdravljem", istakao je Milić.

Podsjećamo, prije mjesec i po nevjenčani suprug ubio je Nizamu Hećimović u Gradačcu, u Zavidovićima je prošle nedjelje muškarac ubio ženu, dok je prije nekoliko dana u Ljubuškom bivši hrvatski rukometni reprezentativac Denis Buntić pretukao svoju suprugu, koja je sve snimila i prijavila ga.