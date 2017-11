Revolucionarni motor bh. pronalazača želi i "Mercedes"

BANJALUKA - Za patentirani motor urađen na osnovu Teslinog trofaznog rotacionog motora s unutrašnjim sagorijevanjem, koji je radilo 20 istraživača - naučnika iz BiH, zainteresovan je "Mercedes", ali i jedna od 10 najvećih svjetskih kompanija, sa kojom su pregovori pri kraju.

Da ovo bude još zanimljivije, tu je i podatak da je čitav projekat rađen na milimetarskom papiru, bez upotrebe kompjutera.

"Ništa nije rađeno na kompjuterima. Mi smo u ovom poslu i poznajemo sve moguće vrste zaštite, ali pitanje je kako bi to prošlo da je projekat bio na mašinama jer dok smo radili na njemu svi su znali, sve najveće američke, kineske i ruske kompanije", priča za "Nezavisne" Zoran Vujinović, vođa bh. tima pronalazača.

Ova grupa napravila je revolucionarno otkriće, a o kolikom oprezu da im neko ne ukrade ideju je riječ pokazuje i anegdota kada su prijavljivali patent.

"Kada je u pitanju ovakav projekat nikome ne možete vjerovati, tako da je za nas i institut bio treće lice. Da bismo sveli rizik na minimum, svu dokumentaciju predali smo u petak tek u 15.30", govori Vujinović, koji je iz Kneževa.

Patentirani motor, naravno, nismo mogli ni mi fotografisati. Za njega su trenutno zainteresovani "Mercedes", ali i, kako Vujinović kaže, jedna od 10 najvećih svjetskih kompanija, sa kojom su im pregovori stigli pred sami kraj. Ime te kompanije nije želio još da otkrije. O eventualnim ciframa nije bilo govora, ali se samo može naslutiti da je u pitanju broj sa puno nula.

Inače, Vujinović kroz šalu priča kako im je Nikola Tesla napravio velike probleme.

"On je otišao 150 godina ispred, a na kraju ostavio nedovršeno, i hajde ti sada to riješi", kroz smijeh kaže Vujinović i dodaje da su se opredijelili baš za ovaj projekat jer je sam Tesla istakao kako je to njegov najveći pronalazak.

Ovaj motor nudi ogromne prednosti: od puno veće snage i jeftinije cijene izrade te efikasnosti do rješenja za klimatske promjene i onečišćavanje okoline, koje je možda glavni problem 21. vijeka. Ovaj motor, na početku zamišljen da se koristi u oblasti elektroenergetike, sa potrebnim varijacijama moći će se koristiti u vozilima na kopnu, u vazduhu i vodi. Na njemu su radili 25 godina. Njihov rad je maksimalno podržala kompanija "Siemens".

"Tokom jednog vijeka motori SUS su prerasli u najefikasniju toplotnu mašinu koja se stalno usavršava. Ono na čemu se nije ništa do sada uradilo je njihov koeficijent korisnog dejstva, niti se mijenjala njihova energetska bilansa. Pored mnogih usavršavanja i unapređenja, stepen korisnog djelovanja je i dalje ostao nizak, a konstrukcija i dalje složena i skupa, ima veliki broj sastavnih dijelova i mnoge druge nedostatke", kaže Vujinović.

Probleme nastoje riješiti konstruisanjem potpuno novog motora utemeljenog na drugačijim principima rada od dosadašnjih.

"Rješenje se nalazi u potpuno novom hibridno-rotacionom motoru koji je prilagodljiv uslovima eksploatacije, jednostavan za konstruisanje i proizvodnju sa niskim troškovima izrade. Jedan motor će se moći koristiti u režimu rada kao motor s unutrašnjim sagorijevanjem, u drugom režimu kao pneumatski motor, a treći kombinovano. Broj energetskih ponora, pokretnih dijelova i veličina tarnih površina se svodi na minimum. Tu je i povećavanje snage uz smanjenje potrošnje goriva i postizanje visokog obrtnog momenta", objašnjava Vujinović.

Novi motor će bolje koristiti hemijsku energiju goriva sa niskim emisijama, da ne koristi motorna ulja i tako bude ekološki prihvatljiviji od postojećih.

"Sekundarni cilj pronalaska je konstruisati hibridni motor s unutrašnjim sagorijevanjem koji se po potrebi može koristiti i kao pneumatski motor ili kombinovano zbog optimizacije potrošnje goriva, a u isto vrijeme da zadrži visoke performanse. Sa vožnjom na komprimirani zrak auto se može voziti u zaštićenim eko-zonama ili dijelovima grada gdje je upotreba klasičnog motora zabranjena, a stepen korisnosti je iznad 90 odsto", ističe Vujinović.