Rijeka Dabar poribljena pastrmkom

SANSKI MOST - Članovi Sportsko ribolovnog društva "Devet rijeka" poribili su juče rijeku Dabar sa 330 kilograma potočne pastrmke lovne veličine, u sklopu priprema za otvor ribolovne sezone na ovu riblju vrstu, koji će se desiti narednog vikenda.

Prema riječima Ermina Grozdanića, predsjednika udruženja, riba je nabavljena zahvaljujući donaciji općine Sanski Most i samih članova društva, a kupljena je u ribogojilištu u Konjicu.

"Ovo je nastavak našeg kontinuiranog poribljavanja Sane i njenih pritoka, a u proteklom periodu uspjeli smo u značajnoj mjeri rehabilitirati riblji fond, koji je u ranijim godinama u značajnoj mjeri bio devastiran. Također, kada se radi o rijeci Dabar, imamo ambiciozne planove u pogledu razvoja ribolovnog turizma", kaže Grozdanić.

Prema njegovim riječima, ribolov na potočnu pastrmku, koja spada među najplemenitije vrste slatkovodne ribe, vremenski je ograničen u periodu između 1. oktobra i 1. marta.

Ribolovci smatraju da jedino ribolov na potočnu pastrmku zaslužuje da se nazove sportskim, a period kada je zabranjen lov ove riblje vrste je vrijeme njenog mrijesta i reprodukcije, te je zbog toga ova riblja vrsta zaštićena. Rijeka Dabar, lijeva pritoka Sane, izuzetno je bogata potočnom pastrmkom, zbog čega se na njenim obalama svake godine održavaju brojna domaća i međunarodna natjecanja u sportskom ribolovu ili mušičarenju.

U pomenutom sanskom ribolovnom društvu ističu kako im u ovom trenutku, kada se radi o rijeci Dabar, najveći problem prave kormorani, čija su jata u velikom broju prisutna na ovom prostoru.

Ribolovci kažu kako je za svakog pojedinačnog kormorana dnevno potrebna količina ribe od dva do četiri kilograma. Kormorani na Sani u prosjeku borave oko šest mjeseci i to u periodu od oktobra do marta.

"Za to vrijeme oni zaista unište puno ribe, posebno kada su u ovolikom broju kao u zadnje vrijeme. Posebno je kritično što kormorani love u vrijeme mrijesta i kada se vrši poribljavanje rijeka, a nama je zbog razvoja ribolovnog turizma veoma važna brojnost ribe", kaže Grozdanić.