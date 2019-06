Rijeke i jezera čiste od smeća

TUZLA - Za pet godina izvučeno je 10 tona smeća iz rijeka i jezera na 20 lokacija u okviru projekta "Zajedno za čiste vode BiH", koji realizuju kompanije "Bingo", "Eko-život", "Henkel" i Ronilački klub Bosna.

U subotu se akcija čišćenja nastavlja na jezeru Kop Šićki Brod u Tuzli. Tokom ove godine akcije vađenje otpada organizovane su na rijeci Drini kod Višegrada, rijeci Bosni, na Buškom jezeru, te Jablaničkom jezeru.

Admir Suljević iz kompanije "Henkel" iskazao je zadovoljstvo postignutim rezultatima u proteklih pet godina.

"Naše opredjeljenje je da podržavamo dugoročnije projekte koji imaju za cilj uticati na lokalnu zajednicu", rekao je Suljević te dodao da je veoma bitno da se i najmlađi uče o zaštiti životne sredine.

Stoga su u projekat ove godine uključene i OŠ KŠC "Sveti Franjo Tuzla" i OŠ "Tušanj" Tuzla, u kojima je održano predavanje kako da štite okoliš i odvajaju smeće, te ga ostavljaju na za to predviđena mjesta.

"Nama je u cilju upoznati naše kupce i potrošače s ovom akcijom. To smo uradili već u novembru, a sada smo uključili i najmlađe. Cilj akcije je osvještenje o ekologiji. Svjedoci smo zagađenja okoliša i voda. Pokušavamo to ublažiti. Mislimo da su to kupci prepoznali, vidimo to kroz naše trgovine", kazala je Tatjana Paunoski iz kompanije "Bingo", koja u projektu učestvuje tako da kupci participiraju kroz kupovinu određenih proizvoda.

U akcijama vađenja otpada učestvuje oko 20 ronilaca i poneki volonter. Ronioci koji vade smeće iz rijeka i jezera kažu da su rezultati zaista poražavajući, da su rijeke strašno zagađene te da se ništa konkretno ne radi da se to spriječi, a posebno se treba uključiti lokalna zajednica u očuvanje voda.

Tokom vađenja smeća ronioci pronalaze plastiku, gume, boce i druge predmete.

"Mi smo prije 15 dana izvadili kod mosta kod Sarajeva jedan veliki kauč. Jedan prekrasan, divni trosjed kojeg je bilo teško baciti u vodu nama je još teže izvaditi jer je bio natopljen vodom. Bio je težak preko 150 kg", ispričao je Hrvoje Gavrančić iz Ronilačkog kluba Bosna.

Nakon čišćenja jezera u Tuzli, akcija se nastavlja na rijeci Bosni i jezeru Modrac u Lukavcu.