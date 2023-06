Riješeni dugogodišnji problemi mještana u pet dobojskih naselja

DOBOJ - Dovitljivi predsjednici pet dobojskih mjesnih zajednica svojim mještanima su kroz projekat UNDP-a, koji najvećim dijelom finansiraju Švajcarska i Švedska, riješili probleme koji su im godinama zadavali glavobolju.

"Sredstvima UNDP-a i uz pomoć ljudi iz lokalne uprave riješili smo jedan veliki problem, a to je obezbjeđivanje većih količina pitke vode. Znači, taj projekat je obezbijedio sredstva da se izbuši još jedan bunar i dobili smo sigurno jednu veću količinu vode koja će u budućnosti uspjeti da riješi taj stvarno veliki problem. Oko 150 domaćinstava će biti napajano vodom", kazao je Nikola Milićević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Kostajnica.

"Mi smo radili projekat na manjoj rijeci koja teče kroz selo. Znači, čišćeno je korito i popločana je ta rijeka, a time smo spasili tri stambene jedinice od malo većih kiša, da ne dođe do poplave", kaže Izudin Šehić, predsjednik Savjeta MZ Čivčije Bukovačke.

"Realizovali smo projekat natkrivanja tribina FK Hajduk, takođe smo opremili lovačku kuću, što je od velike koristi ne samo za lovačku sekciju, nego i za druge mještane koji se tu druže i sastaju, a opremljen je prostor i za fitnes centar te obezbijeđeno ozvučenje za KUD. Taj fitnes centar nije samo za potrebe MZ Kožuhe, evo recimo dolaze nam djeca iz Koprivne, Osječana, Bušletića", naveo je Vojo Jovanović, predsjednik Savjeta MZ Kožuhe.

Sve ove aktivnosti realizovane su u okviru UNDP-ovog projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH", koji sa 70 procenata finansiraju vlade Švajcarske i Švedske, a ostatak grad.

"Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 283.000 KM, s tim što moram da naglasim da je grad Doboj obezbijedio i prostor za Društveni centar, oko stotinu kvadrata, tako da ako bismo uračunali i to vrijednost tog cjelokupnog projekta bi bila daleko veća. Danas smo ovdje otvorili i Društveni centar i to pokazuje da grad Doboj ima izuzetno dobru saradnju sa svojim mjesnim zajednicama, a na to ukazuje i činjenica da u okviru Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti imamo i referenta za rad sa mjesnim zajednicama", izjavio je juče Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika.

"Ovo je izuzetno lijep objekat, ali ga treba upotpuniti sadržajem. O tome smo sada razgovarali u Gradskoj upravi - kako će se u narednom periodu raditi na jačanju sadržaja koji će biti ponuđeni građanima, nevladinim organizacijama, ali i mjesnim zajednicama kako bi se mogli okupljati u ovom prostoru", kazao je Nasir Nalić, menadžer projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH".