Robijaši u "bh. Alkatrazu" u štrajku glađu zbog vrućine

ISTOČNO SARAJEVO - Više od 50 zatvorenika u Zavodu za izvršavanje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u Vojkovićima, u Istočnom Sarajevu, počelo je u četvrtak ujutru štrajk glađu zbog uslova koji tu vladaju, uključujući i nesnosne vrućine u sobama u kojim borave.

Rekao je to za "Nezavisne novine" jedan od zatvorenika iz "bh. Alkatraza", kako mnogi zovu ovaj zatvor, dodajući da su se na ovu mjeru odlučili i zbog, kako kaže, "nezadovoljstva tretmanom Uprave prema njima".

"Među nama je i starac od 80 godina, ali i ljudi sa šećernom bolešću. Sa štrajkom glađu počeli smo u četvrtak ujutru. U petak ujutru su nas odveli na ljekarski pregled i Medicinska služba je morala o svemu da obavijesti Ministarstvo pravde BiH", rekao je izvor "Nezavisnih novina".

Prema njegovim riječima, zatvorenici traže da ih sasluša rukovodstvo zatvora, ali i da povodom ove situacije reaguje Ministarstvo pravde BiH.

"Ja vama ne mogu nabrojati koliko je problema. Nemamo ni kantinu kakva bi trebalo da bude. Ne smijemo zvati dalju rodbinu. Pri najvećim vrućinama zabranili su nam da imamo paravane, već imamo samo neke papire i kuvamo se na 40 stepeni u sobama", istakao je naš sagovornik iz "bh. Alkatraza".

U tom zatvoru, između ostalih, kaznu izdržava i Mevlid Jašarević, koji je krajem 2012. pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu 28. oktobra 2011, a njegov advokat Senad Dupovac potvrdio nam je da je Jašarević počeo štrajk glađu.

"Za Jašarevića znam da štrajkuje glađu, zbog uslova, odnosno pretjerane vrućine. On me je nazvao i o tome me obavijestio", rekao je Dupovac za "Nezavisne novine".

U petak, kasno popodne, kada je zaključivano ovo izdanje "Nezavisnih novina", nije bilo poznato da li su zatvorenici prihvatili hranu ili su nastavili da gladuju.

Siniša Perković, direktor ovog zatvora, rekao nam je da je u pitanju "odbijanje hrane u jednom trenutku" te da je samo jedan od zatvorenika potpisao štrajk, dok ostali nisu.

"Bilo je određenih problema u vezi sa kantinom i slično. Ne znam šta bih rekao, oni se uvijek na nešto žale. Rješavamo problem. Zatvor je napravljen tako kako je napravljen. Ne mogu imati paravane u sobama, postoje određena pravila", naveo je Perković za "Nezavisne novine".

O svemu je, uvjerava Perković, upoznato i Ministarstvo pravde BiH, kojem smo poslali pitanja, ali odgovore nismo dobili.

Podsjetimo, sličan slučaj zabilježen je i prošle godine, kada su se na uslove u "bh. Alkatrazu" žalili pritvorenici.

"Štrajkujemo glađu zbog loših uslova. Odbijaćemo da jedemo do ispunjenja naših zahtjeva", navedeno je u dopisu koji su prošle godine pritvorenici pritvorske jedinice ovog zatvora poslali Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH.

U žalbi su naveli da su zbog loših uslova u ovoj pritvorskoj jedinici počeli štrajk glađu i da će odbijati hranu do ispunjenja njihovih zahtjeva.