Roditelji u očaju: Djeci sa autizmom uskratili edukaciju

SARAJEVO - Kada u jednom danu dobijete dva šamara, a prije toga se borite na svim nivoima za osnovno ljudsko pravo svoga djeteta, zapitamo se jesmo li normalni što uopšte više sjedimo u ovoj državi, rekla je Fatima Insanić-Jusufović iz Sarajeva.

Ona je majka djeteta s poteškoćama u razvoju, koja je u suzama dočekala vijest o tome da Predstavnički dom Parlamenta FBiH nije podržao amandmane na budžet FBiH kojima bi se djeci s autizmom osiguralo pravo na obrazovanje.

Naime, prijedlogom amandmana traženo je 200.000 KM, kojima bi se sufinasiralo da se djeci s poteškoćama omogući završetak školske godine po EDUS-ovom programu, koji, prema riječima roditelja, daje najbolje rezultate, ali nisu naišli na podršku. Udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci s poteškoćama u razvoju - EDUS, je kroz javnu ustanovu Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" radilo sa djecom s poteškoćama u osnovnom i predškolskom obrazovanju. Jedan od akcenata je neposredni edukacijski i terapijski rad s mališanima.

"To je šok za nas. Mnogi su se isplakali na stav i entitetskog i državnog nivoa, jer se i državni nivo isti dan izjasnio, odnosno odbio nabavku GPS narukvica za osobe s poteškoćama u razvoju", priča nam majka Fatima.

Ističe da su djeca sada na raspustu, te da je djeci iz Kantona Sarajevo krajem prošle godine istekao ugovor sa Zavodom "Mjedenica", preko kojeg su išla na EDUS-ov program.

Dodaje da drugo polugodište počinje 29. januara, ali ni sa kantonalnog nivoa, odnosno od Vlade KS, koja im je ranija ulila nadu da će se iznaći neko rješenje, još nemaju povratne informacije.

"Predaćemo Vladi KS i Skupštini otvoreno pismo, ali su realno šanse vrlo male, nikakve da se na vrijeme riješi situacija", ističe majka Fatima.

Dodaje da su to uglavnom djeca predškolske dobi, ali ima i školske, od kojih je jedan dio upisan u specijalne škole koje ne sprovode ovaj program, već rade po zastarjelom sistemu koji nema efekte. Djeca vrtićkog uzrasta, kako kaže, mogu biti upisana u vrtiće u kojima nemaju prilagođene uslove.

"Ima roditelja koji ne mogu sebi priuštiti vrtić pa napuštaju poslove i ostaju kod kuće sa djecom i jednostavno dolaze u situaciju da i sami postaju socijalni slučajevi", ističe Fatima.

Dževad Adžem, član Demokratske fronte, koji je predložio amandman, razočaran je odlukom protiv prava na obrazovanje koje je definisano Ustavom, dok je BiH potpisnica Međunarodne konvencije o pravima djeteta.

"Kao čovjeka me je dotuklo kada sam vidi kakav je odnos naše države prema građanima, a posebno kada govorimo o ovim ugrožnim kategorijama. Dolazim do zaključka da je sve više u BiH na sceni najsuroviji darvinizam koji je ikad viđen, a to znači da su oni koji su zaduženi da se brinu o građanima postavili pravilo da opstaju najbogatiji i najjači, a svi oni koji nemaju iza leđa nekoga ko će im pomoći za pozicije, oni su propali", kazao je Adžem i dodao da ovo pitanje mora postati dio javne politike.

U EDUS-u se nadaju da će roditelji uspjeti, ali su iscrpili sve mogućnosti.

"Uskoro počinje novo polugodište, a mi nemamo nikakvu predstavu da li ćemo nastaviti dalju saradnju s javnim sektorom. Možemo reći da polako završavamo sa sistemom jer nas sistem ne želi, a mi smo ga kao nevladnina organizacija na neki način zamijenili", kažu iz EDUS-a.