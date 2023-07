Roditelji zaobilaze vakcinu protiv HPV-a

BANJALUKA - Vakcinu protiv humanog papiloma virusa (HPV), glavnog uzročnika raka grlića materice, za tri mjeseca primilo je 1.204 djece, što je, kažu ginekolozi, poražavajuće, te apeluju na roditelje da što prije vakcinišu svoje mališane i tako ih na vrijeme zaštite.

U Institutu za javno zdravstvo RS ističu da je zaključno sa 3. julom protiv HPV-a vakcinisano 1.397 osoba, odnosno 330 muškog i 1.067 ženskog pola.

"Od tog broja, u domovima zdravlja vakcinisana su 1.204 djeteta i to 306 dječaka i 898 djevojčica, a u pitanju je kategorija koja je oslobođena plaćanja, odnosno djeca od 11 godina pa do 15. rođendana. Kod nas su vakcinisane 193 osobe, odnosno 24 muškarca i 169 žena, koje ne pripadaju kategoriji oslobođenoj plaćanja vakcina. Najčešće se vakcinišu osobe do 25 godina starosti", kazala je za "Glas Srpske" pomoćnica direktora za medicinske poslove u Institutu za javno zdravstvo RS Jela Aćimović.

Najveći broj vakcina do sada je, istakla je ona, dat u domovima zdravlja Banjaluka i to 481, slijedi Doboj sa 113, te Laktaši, gdje je vakcinisana 101 osoba, i Istočno Sarajevo - 90.

"S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, veći odziv na vakcinaciju očekujemo početkom nove školske godine", rekla je Aćimovićeva.

Dodala je da vakcinacija protiv HPV-a te skrining i liječenje prekanceroznih lezija predstavljaju dvije komponente strategije za prevenciju karcinoma grlića materice.

"HPV vakcine su bezbjedne i efikasne. O tome svjedoče brojne studije i podaci iz zemalja koje su ranije započele sa vakcinacijom protiv HPV-a i koje su gotovo eradikovale karcinom grlića materice", poručila je Aćimovićeva.

Ginekolog Ives Šindrak kazala je da zdravstveni radnici treba više truda da ulože kada sazivaju roditelje za vakcinaciju djece.

"Jako je teško objasniti roditeljima maloljetnika da treba da vakcinišu dijete protiv polno prenosive bolesti, jer iz njihovog ugla to djeluje daleko. Činjenica je da djeca vrlo rano stupaju u polne odnose i to sa nekih 15 godina", rekla je Šindrakova koja svim roditeljima nudi besplatno savjetovanje.

Dodala je da su zemlje, gdje su djeca vakcinisana prije stupanja u polni odnos, postigle nizak procenat oboljenja grlića materice, što nije slučaj sa BiH.

"Ono što je sporno jeste to što roditelji dječaka nemaju osjećaj koliko je ta vakcina bitna. Ni oni nisu toga pošteđeni, štaviše, oni su najčešći prenosioci, jer gdje god se dođe u kontakt sa oštećenom sluzokožom, postoji mogućnost zaraze", istakla je Šindrakova i dodala da je jedan od presudnih faktora i cijena, jer za starije od 15 godina košta 210 KM, što je mnogima puno.

S obzirom na to da su u maju bile ekskurzije, nakon toga raspust, godišnji odmori i ljetovanja, broj vakcinisane djece u proteklom periodu je, istakli su u banjalučkom Domu zdravlja, smanjen u odnosu na sam početak imunizacije.

"Broj zainteresovanih za vakcinaciju protiv HPV-a trenutno je zadovoljavajući, ali se nadamo da će u narednom periodu, kada prođu odmori, biti veće interesovanje i da ćemo vakcinaciju nastaviti u punom kapacitetu", kazali su u Domu zdravlja Banjaluka i dodali da imunizaciju protiv HPV-a rade po preporukama i smjernicama Instituta.

Maksimalne napore da dopru do što više građana ulažu i medicinari u Domu zdravlja u Bijeljini, gdje, kako kažu, roditelji sukcesivno dovode djecu na imunizaciju.

"Zaključno sa junom u Bijeljini je vakcinisano 20 djece, među kojima je jedan dječak", kazao je epidemiolog Mladen Grujičić.

Vakcinacija se vrši u dvije doze, a druga se prima nakon godinu dana.

S obzirom na to da je, prema podacima Zavoda za statistiku RS, u 2021. godini u Srpskoj bilo 22.587 dječaka i 21.328 djevojčica, vakcinacija se, kako su ranije istakli u Institutu, preporučuje za skoro 44.000 djece.

Infekcija

Podaci Instituta govore da je HPV najčešća polno prenosiva infekcija, te da se oko 80 odsto muškaraca i žena inficira u nekom trenutku svog života.

"Infekcija je najčešća među seksualno aktivnim muškarcima i ženama do 25 godina, međutim, prisutna je i u starijim dobnim grupama. Postoji više od 100 tipova HPV-a, ali samo neki od njih, takozvani visokorizični tipovi, izazivaju nastanak karcinoma", istakli su u Institutu.