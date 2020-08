Rok od mjesec dana da spale tekstilni otpad

SARAJEVO - Firma "Krom reciklaža" Drvar ima rok od mjesec dana da tekstilni otpad koji je deponovan u Bihaću, Busovači, Kiseljaku i Grahovu deponuje na lokaciju Pasijaci i obezbijedi njegovo spaljivanje, rekla je ministarka ekologije i turizma Federacije BiH (FBiH) Edita Đapo.

"Federalna inspekcija je prije sedam dana izdala rješenje firmi 'Krom reciklaža' da u roku od mjesec dana mora da ukloni otpad i premjesti ga na lokaciju Pasijaci, koja je i navedena u dozvoli za upravljanje otpadom", rekla je Đapo.

Ona je istakla da su od vlasnika firme "Krom reciklaža" Drvar dobili informaciju da su u toku pregovori sa cementarama i termoelektranama gdje bi tekstil mogao biti spaljen, jer je već recikliran.

"Sačekaćemo mjesec dana da vidimo da li će oni to ispoštovati. Ukoliko to ne učine, mi ćemo to uraditi za njih i ispostaviti im račun", rekla je Đapo.

Ona je navela da Ministarstvo čeka i dozvolu od resornog ministarstva iz Italije za povrat tekstilnog otpada u tu zemlju.

"U rješenju Federalne inspekcije, koje je za nas mjerodavno, piše ili da se vrati otpad u Italiju ili da se ukloni na ekološki prihvatljiv način. Vlasnik firme 'Krom reciklaža' Drvar je ocijenio da je isplativije da se otpad spali ovdje u BiH, ali vidjećemo šta će biti", poručila je Đapo.

Preduzeće "Krom reciklaža" iz Drvara uvezlo je početkom jula u BiH ukupno 294.574 kilograma tekstilnog otpada u vrijednosti od 16.125 KM.

Danas je održana sjednica Skupštine Livanjskog kantona na kojoj se razmatrala Informacija o nelegalno dovezenom i uskladištenom otpadu u Drvaru i Bosanskom Grahovu.

Kako nam je potvrđeno, nisu usvojeni zaključci koje su tražile ove opštine, a koje, između ostalog, žele da se otpad hitno izmjesti.

Srpski poslanici i ministri u Livanjskom kantonu neće učestvovati u radu kantonalnih institucija sve dok otpad iz Italije ne bude odvezen iz Drvara, rekla je Srni potpredsjednik kantonalne Skupštine Dragana Damjanović.

Damjanovićeva je pojasnila da je suština zaključaka bila da se sprovede rješenje kantonalne inspekcije kojim je naloženo otklanjanje otapada, da se preispita rješenje za upravljane otpadom izdato od kantonalnog ministrarstva, koje prati niz neregularnosti, kao i da se zabrani uvoz otpada u Livanjski kanton.

"Između čiste životne sredine i italijanske mafije, nažalost, izabrali su ovo drugo", rekla je Damjanovićeva i poručila da će srpski predstavnici u Skupštini Livanjskog kantona nastaviti borbu, bez obzira na današnju situaciju.

Ona je ocijenila da je BiH postala zemlja u kojoj je, nažalost, pravo na život postalo luksuz.

