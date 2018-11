Rok za zamjenu starih oružnih listova do 31. decembra

BANJALUKA - Policijska uprava Banjaluka poziva vlasnike registrovanog oružja za ličnu bezbjednost da do 31. decembra ove godine izvrše zamjenu oružnih listova u nadležnim policijskim stanicama, ukoliko to nisu do sada uradili.

Građani će na taj način izvršiti svoju zakonsku obavezu i izbjeći sankcije za prekršaje ili krivična djela predviđena za nezakonito posjedovanje oružja i municije.

“Podsjećamo vlasnike oružja da je uz zahtjev za zamjenu, odnosno, ponovno izdavanje oružnog lista, potrebno priložiti , uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan pred sudovima u Republici Srpskoj i BiH i dokaz uplate od 50 KM u ovu svrhu”, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Zakonom o oružju i municiji predviđena je novčana kazna u iznosu od 300 KM do 500 KM za posjedovanje oružja za koje je istekao rok važenja oružnog lista.