Rudar radi težak posao od kojeg ne može živjeti

​TUZLA - Rudari u rudnicima u FBiH prethodnih dana održali su jednosatni štrajk upozorenja, a sve kao uvod u generalni štrajk 23. maja ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi.

Naime, rudari od "Elektroprivrede BiH" i Vlade FBiH traže povećanje plate za 20% i potpisivanje kolektivnog ugovora.

U skladu sa odlukama UO Samostalnog sindikata rudara rudnika FBiH, rudari koriste zakonom propisane procedure kako bi ostvarili svoja prava kao što je jednosatni štrajk. Rudari su potrebni i oni drže elektroenergetski sektor, a zahtjev za povećanje plate je opravdan, kažu iz Sindikata rudnika Mramor.

"Ne možemo raditi ovako težak posao, a da nemamo osnovne uslove da svoje porodice možemo izdržavati u svim onim potrebama koje su se drastično promijenile u odnosu na prošlu godinu", rekao je Senad Sejdić, predsjednik pomenutog sindikata. Sejdić tvrdi da rudari neće opstruirati nikakve aktivnosti koje vode boljoj funkcionalnosti rudnika i ostvarivanju proizvodnih rezultata. No, to nije prepoznato, priča ovaj sindikalac i dodaje da od 1. maja rudari nemaju potpisan kolektivni ugovor.

"Plata rudara je trenutno na nivou sektora trgovine. Da ne govorim da su vozači kamiona i autobusa u velikoj mjeri kod nas, da ne idu u inostranstvo, premašili platu rudaru. Radnici u termoelektrani i elektrodistribuciji imat će i dalje daleko veću platu od nas. Mi smo toga svjesni. Nismo tražili nemoguće. Ali zato tražimo povećanje za 20% i to je realno", stava je Sejdić.

Prije dva dana je održan sastanak predstavnika sindikata, "Elektroprivrede", resornog federalnog ministarstva te uprave RMU Banovići koji nije u koncernu.

"Oni nude osam odsto povećanje. Moram kazati da to što 'Elektroprivreda' nudi nije ni osam odsto jer je u sljedećem članu mogućnost umanjenja i do 30 odsto osnovne plate! Pa, to je nas izvelo na ulice u novembru. Za nas je to neprihvatljivo. Prosječna plata u rudniku Kreka je 1.075 KM, a preko 70 odsto radnika ne može zaraditi tu platu. Na osnovu toga smo mi tražili onaj minimum, a to je 20 odsto povećanje i od toga sigurno nećemo odustati", pojasnio je Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikata rudara rudnika Kreka.

On naglašava da će, ako se ne postigne dogovor, rudari sedam rudnika u sastavu koncerna i RMU Banovići 23. maja stupiti u generalni štrajk.

"Iskreno se nadamo da će biti dogovora. Rudar nije problem, rudar je rješenje. Posebno za rudnik Kreka, koji je konačno stao na noge. Jučer je proizvodnja bila preko 5.200 tona uglja", rekao je Tokić.

U kolektivnom ugovoru koeficijent je bio 2,7, a povećao bi se na 3,24. Stav "Elektroprivrede" je da može ići povećanje samo za osam odsto, a da se ne ugrozi poslovanje.

"I jedni i drugi su u pravu. I sindikati i 'Elektroprivreda' i RMU Banovići. Gledat ćemo da nađemo neko kompromisno rješenje. Mi ćemo sutra na sjednici Vlade, koja se održava u Mostaru, o ovoj temi raspraviti kao kolektiv i donijeti zaključke", rekao je juče Nermin Džindić, ministar industrije, energetike i rudarstva FBiH.