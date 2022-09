Rudari jednom nogom u generalnom štrajku

TUZLA - Rudari u rudnicima u Federaciji danas su održali jednosatni štrajk upozorenja zbog toga što nisu nastavljeni pregovori za novi kolektivni ugovor.

Ukoliko do toga ne dođe, rudari poručuju da slijedi generalni štrajk i protesti.

U maju je potpisan trenutni kolektivni ugovor, koji važi od 1. maja do 3. decembra. Tada je dogovoreno da do 30. septembra budu održani pregovori za novi kolektivni ugovor, koji će se primjenjivati od 1. januara naredne godine. Međutim, septembar je na izmaku i nema naznaka da će doći do bilo kakvih dogovora i pregovora.

"Mi smo početkom avgusta uputili sve potrebne inicijative prema Vladi FBiH, rudnicima, 'Elektroprivredi'. U dva navrata smo uputili i urgenciju da se taj pregovarački proces okonča i to 7. i 20. septembra i vidjeli smo da nema odgovora", pojašnjava Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika FBiH, te dodaje da je na zajedničkom sastanku dogovoren štrajk upozorenja.

Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikata rudara Rudnika Kreka Tuzla, ističe da jasno i precizno zna šta je cilj novog kolektivnog ugovora naspram povećanja troškova i svega ostalog.

"Prvo je povećanje satnice, drugo povećanje naknade na ime toplog obroka i bolji uslovi rada u rudnicima. Pokušavamo sve uraditi da stanovništvo i Termoelektrana ne osjete posljedice naših budućih koraka. Najvjerovatnije ide štrajk ako ne dođe do potpisivanja novog kolektivnog ugovora", ističe Tokić. Osim nabrojanog, rudari podsjećaju i na to u kakvim uslovima rade, posebno u Rudniku Mramor, gdje se ugalj ručno kopa.

"Tu je potrebna mehanizacija kako bismo u narednom periodu utrostručili proizvodnju koju trenutno imamo i riješili na jedan kvalitetan način domaćinstva u TK, FBiH i šire", smatra Senad Sejdić, predsjednik Sindikata rudara Mramora. Osim rudnika u sastavu koncerna "Elektroprivrede", danas su štrajk podržali i rudari Banovića, iz čijeg sindikata podsjećaju na cijenu uglja.

"Cijena uglja prema Termoelektrani je toliko niska da je to sramota. Cijena uglja vama i meni je drastično visoka. Kilogram peleta košta 0,75 KM, a kilogram uglja s ogromnom kaloričinom vrijednošću košta 0,08 KM. Znači, za 10 tona teško izrovljenog uglja kupujete tonu peleta", pojasnio je Zijad Lačić, predsjednik Samostalnog sindikat rudara FBiH. Ukoliko ne bude nikakvih pregovora u narednom periodu, rudari najavljuju generalni štrajk, pa čak i masovni protest.