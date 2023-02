S građanima stvaraju projekte koji će preporoditi Brčko

BRČKO - Zavod za planiranje, projektiranje i razvoj Brčko distrikta BiH trenutno radi na najznačajnim projektima koji će u budućnosti doprinijeti modernizovanju ovog dijela države te doprinijeti boljem kvalitetu života građana i otvaranju novih radnih mjesta.

U razgovoru za "Nezavisne novine" Ismet Dedeić, direktor Zavoda za planiranje, projektiranje i razvoj Brčko distrikta BiH, ističe da se ova institucija još od 2019. godine, kad je i osnovana, bavi izradom prostorno planske dokumentacije i projekata za javne objekte i infrastrukturu Brčko distrikta, kao specijalizovana institucija.

"To je i bio cilj osnivanja, a s obzirom na to da su te projekte do tada radile mnogobrojne firme iz BiH i inostranstva bez međusobnih usaglašavanja i saradnje, te je zbog nedostatka i neefikasnog projektovanja i planiranja bilo i kočenja ovih kapitalnih projekata", rekao je Dedeić.

Kako kaže, u Zavodu su trenutno zaposlena 32 radnika, i to uglavnom visokostručni kadrovi, inženjeri, ekonomisti, pravnici itd.

"Uradili smo izmjenu i dopunu prostornog plana sa utvrđivanjem svih budućih autoputeva kroz Brčko, odnosno Beograd – Banjaluka i Tuzla-Sarajevo. Zatim, radimo i na projektu sportske dvorane, akva parka i budućeg hotela na izletištu 'Ficibajer'", pojašnjava Dedeić.

Dodaje da su uradili i niz studija i idejnih projekata, biciklističkih staza, pješačkih zona za cijeli Distrikt, odnosno sve ono što je nedostajalo Brčkom.

"Kada je u pitanju izrada ovih projekata, to je već probudilo pažnju domaćih i stranih investitora, koji su spremni da po sistemu javnog-privatnog partnerstva sa Vladom Brčko distrikta upravljaju sa njima, što je povoljna šansa i dobar način da dođemo do cilja", ističe on.

Kako kaže, kada je u pitanju kompleks 'Ficibajer', tu bi bio smješten zdravstveni centar, u dvorani bi bio terapeutski bazeni, a s obzirom na to da Brčko ima termalne vode.

"To je prostor o kojem se priča otkad postoji Brčko, ali je ovo prvi put da je urađena prostorno planska i projektna dokumentacija da se to i realizuje. Imajući u vidu da takvih centara praktično nema od Beograda do Zagreba, to bi bilo veoma značajno za region i za okolne bh. gradove, koji gravitiraju ovdje. Time bi se pokrenuli ukupan investicioni ciklus, nova radna mjesta, a Brčko i njegovi građani bi imali kvalitetniji život ako se ti projekti realizuju", naglasio je Dedeić.

Prema njegovim riječima, građani najdirektnije mogu da učestvuju u planiranju i projektovanja izgleda Brčkog.

"Mi svaki put imamo javni poziv za izradu svakog plana, čak imamo i nagrade, ako neki građanin predloži najbolje i najkreativnije rješenje za taj dio. Dakle, od faze početka izrade do završetka i usvajanja samog plana, svaki građanin ima mogućnost da pismeno ili usmeno da svoje sugestije, primjedbe, što nikad nije bila praksa", zaključuje Dedeić.