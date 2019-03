SDS: Bojkot robe iz RS neće donijeti ništa dobro

BANJALUKA - Napad i hajka koja se vodi na pekaru "Manja" i njenog suvlasnika Sašu Trivića, kao i na ostale privredne subjekte koje rade u FBiH neće donijeti ništa dobro. Ukoliko se to nastavi i dalje moraće se preduzeti recipročne mjere i u Republici Srpskoj, poručeno je sa današnje pres konferencije opštinskog odbora SDS Istočna Ilidža.

"Kao Srpska demokratska stranka pozvaćemo sve svoje članove, predstavnike drugih političkih partija, boračku organizaciju kao i sve boračke organizacije koje su proistekle iz poslednjeg Odbrambeno otadžbinskog rata u Republici Srpskoj da krenu u blokadu privrednih subjekata koji imaju sJedište u Federaciji, a rade u Republici Srpskoj", rečeno je na konferenciji za novinare, piše Srpskainfo.

Ovom prilikom pozivaju sve odgovorne faktore u FBiH da utiču, apeluju i učine sve što je u njihovoj moći da se sa ovom hajkom stane.

Najavljuju da s obzirom da SDS predstavlja dio vlasti u Istočnom Sarajevu i vlast u većini opština kao i predstavnike zakonodavne vlasti BiH u tehničkom mandatu, pokrenuće inicijativu prema svim političkim partijama da se stane sa omaložavanjem svega što dolazi iz Republike Srpske.

Na pitanje novinara o tome da li opravdava tvit koji je podijelio gospodin Trivić i da li je bazrazložna reakcija građana Sarajeva, predsjednik Opštinskog odbora SDS Istočna Ilidža, Darko Babalj, izjavio je da za njega kao borca i učesnika Odbrambeno otadžbinskog rata, gospodin Karadžić, vrhovni komandant i da do kad god je on živ i njegovi potomci on će to i biti.

"Opet dolazimo do te teze da imamo tri istine. Čeprkajući po našoj prošlosti i stalno optuživajući nas, misleći na Srbe, da smo krivi i odgovorni za raznorazne stvari nije pošteno. Mi kao SDS nećemo dozvoliti nikome da ponižava Srbina i Republiku Srpsku", naglasio je Babalj.