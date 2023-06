SDS danas bira predsjednika

BANJALUKA – Srpska demokratska stranka (SDS) danas će dobiti novog predsjednika.

Izborna skupština najveće opozicione stranke u Republici Srpskoj trebalo bi da počne u 12 časova, a prema dosad dostupnim informacijama jedini kandidat za novog lidera SDS-a je aktuelni vršilac dužnosti predsjednika Milan Miličević.

U razgovoru za “Nezavisne novine“ Miličević je prije nekoliko dana istakao da će se na današnjoj skupštini birati i Glavni odbor stranke, te da je zadovoljan kako su provedene unutarstranački izbori u SDS-u.

"Do ovog momenta postoji samo prijedlog više stranačkih odbora za moju kandidaturu. Ali, moguće je da se to promijeni, ne samo do nedjelje, već i na samoj skupštini", kazao je Miličević.

Bez obzira da li će Miličević imati protivkandidata ili više njih, onaj ko pobijedi na nedjeljnim stranačkim izborima, biće osmi po redu predsjednik SDS-a.

Podsjetimo, do sada su na čelu stranke bili Radovan Karadžić, Aleksa Buha, Dragan Kalinić, Dragana Čavić, Mladen Bosić, Vukota Govedarica i Mirko Šarović.