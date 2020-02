Sa suprugom i troje djece se vratio u BiH nakon dvije decenije u inostranstvu

SARAJEVO - Dino Žuđelović, koji je u ratu kao dječak izbjegao iz Sarajeva u Francusku, danas živi i radi u Sarajevu, gdje se vratio sa suprugom i troje djece nakon gotovo dvije decenije života u inostranstvu.

Tokom 2005. preselio je u Veliku Britaniju gdje je završio studije marketinga, a magistrirao je menadžment i finansije.

"Radio sam nekoliko godina u prodaji, gdje sam imao priliku sarađivati s poznatim svjetskim brendovima. Vremenom sam stekao iskustvo konsaltinga u energetici i nisam više bio ovisan o lokaciji rada, te smo donijeli odluku da pokušamo i vratimo se u BiH", naveo je Žuđelović.

Dodao je da život u Bosni i Hercegovini ima mnogo prednosti, kada su u pitanju uslovi za rad, ali i izazovi istog.

"Razumijem ljude koji žive vani, razmišljaju o povratku, ali još ne mogu donijeti takvu odluku zbog različitih okolnosti. Ljudi koji žive vani imaju želju da se vrate, ali je teško stvoriti preduslove za povratak. Kada sam se vratio, navikli smo na život u zemlji za otprilike godinu dana. Shvatili smo da to ima smisla, da želimo ovdje ostati i živjeti. Zatim sam razmišljao kako da uložimo novac u posao koji ima kombinaciju ideja i opipljivog. Htio sam da razumijem šta ima smisla raditi u BiH. Istraživao sam vanjska tržišta. Upoznavao sam ljude, razgovarao sam i tražio neka dobra biznis rješenja", rekao je Žuđelović.

Istakao je da je prednost BiH trošak radne snage i blizina Evropske unije, te da se tu nalaze prilike za razvoj posla u kojem još nije razvijen visok stepen automatizacije, odnosno gdje postoji potreba za čovjekovim rukama. Ali, izazova u razvoju biznisa ima.

"U BiH ima stvari koje ne možete očekivati, barem kada je u pitanju način rukovođenja biznisom. I zbog toga je važna stvar bila donijeti odluku o pronalasku poslovnog partnera, koji je imao više iskustva. Uslovi su bili da ta osoba već vodi uspješno drugu firmu, da razumije kako sistem radi, da imam osjećaj poštenja kod te osobe. Naravno, kada sve to pronađete, važno vam je da je ta osoba spremna za saradnju. Put me doveo do partnera Adija, i tu se nekako razvila ideja da kroz ovaj proces imamo finalni proizvod, pod brendom 'Industriala'. Definirali smo naš smjer prema razvoju proizvoda industrijskog dizajna, koji bi bio 'high-end', samim tim okrenut prema proizvodima više vrijednosti i prema međunarodnom tržištu", naglasio je Žuđelović.

Danas rade na pripremi salona za promociju proizvoda zatvorenog tipa, a imaju dobre povratne informacije na prototipu namještaja. Kompanija "Industrial" je prepoznata i kroz USAID-ov projekt "Diaspora Invest".

"Želimo sve raditi postepeno, kako ne bi bilo greške. Trebate raditi sa više rizika, razviti originalni proizvod. Hajde da učinimo da nam je proizvod nešto što ostavlja utisak. Biti drugačiji, unikatan u dizajnu. Nisam se pokajao što smo se vratili. Nadam da ćemo biti uspješni u razvoju ove ideje. Gdje god da se nalazite u svijetu svima je na prvom mjestu da imaju posao i da mogu da izdržavati porodicu", zaključio je Žuđelović, saopšteno je iz projekta "Diaspora Invest".