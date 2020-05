Safet Ibrahimović ostaje direktor policije

​TUZLA - Općinski sud u Tuzli donio je rješenje kojim se Dževad Korman, nekadašnji direktor Uprave policije MUP-a TK, ne vraća na radno mjesto već na direktorskoj funkciji ostaje nedavno imenovani Safet Ibrahimović.

Korman je tužio Vladu TK zbog, kako je naveo, nelegalne smjene te tražio određivanje mjere osiguranja, što podrazumijeva zabranu provođenja postupka izbora novog direktora Uprave policije do okončanja ovog sudskog spora. Kormanov advokat predložio je Sudu da Kormana vrati na radno mjesto, ali Sud je to odbio i ocijenio da je to neosnovan zahtjev.

Sud je odbio i prijedlog Kormanovog pravnog zastupnika kojim je tražio da se stavi van snage odluka o imenovanju direktora Uprave policije od 11. maja ove godine i istovremeno zabrani Vladi TK da nastavi proceduru izbora direktora Uprave policije do okončanja parničkog postupka u predmetu.

Općinski sud u Tuzli i ovaj prijedlog je odbio te naložio Kormanu da plati 870 KM za parnični postupak.

Slučaj imenovanja novog komesara istražuje i Federalna uprava policije po nalogu Kantonalnog tužilaštva Tuzla te je već izuzeta određena dokumentacija. Istražuje se je li Zakon o unutrašnjim poslovima prekršen pri imenovanju Ibrahimovića, koji će u toku mandata steći uslove za penziju.

Osim toga, istraga se vodi i protiv aktuelnog ministra unutrašnjih poslova TK Sulejmana Brkića, koji je osumnjičen za produženo krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, a vezano za protivzakonito djelovanje i miješanje u operativnu samostalnost direktora Uprave policije u ranijem periodu.

Nakon obavljenih provjera bit će donesena odluka da li će biti proširena istraga protiv ministra unutrašnjih poslova TK, kao i to da li će istragom biti obuhvaćene i neke druge osobe.