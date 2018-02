Sahrana Duška Šurlana 24. februara

VANKUVER, BANJALUKA - Tijelo Banjalučanina Duška Šurlana, koji je preminuo u Kanadi, u srijedu je transportovano u Banjaluku.

Njegovo tijelo je oko 15 časova na zagrebačkom aerodromu preuzelo banjalučko društvo za pogrebne usluge "Suza" i krenulo za Banjaluku.

"Sahrana našeg pokojnog Duke biće u subotu, 24. februara, na Perduvovom groblju u Lazarevu. Zakazana je u 13 časova", navodi Milica Spasojević-Stupar, Duškova prijateljica, koja je prije dvadesetak dana pokrenula akciju prikupljanja sredstava za prevoz njegovog tijela iz Vankuvera za RS, kako bi bio sahranjen u rodnom gradu.

Ispraćaju će prisustvovati i Duškov brat, Boško Šurlan, koji boravi u Minhenu.

Podsjećamo, Duško je došao u Vankuver prije devet mjeseci da bi svoj život nastavio u Kanadi, no splet okolnosti mu to nije dozvolio, srce mu je otkazalo i on je preminuo.

Novac za prevoz njegovog tijela prikupljen je zahvaljujući akciji na veb-stranici "GoFundMe", američkoj besplatnoj platformi za prikupljanje sredstava, i Duškovom bratu, Bošku Šurlan, koji je u Njemačkoj prikupljao sredstva.

I Dukini poznanici i komšije iz banjalučkog naselja Kumsale osnovali su Facebook grupu za prikupljanje novca da bi pomogli porodici.