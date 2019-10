Sahranjen Mile Zlojutro

KOZARSKA DUBICA - U prisustvu članova porodice, velikog broja prijatelja i zvaničnika danas je na gradskom groblju Urije u Kozarskoj Dubici sahranjen zamjenik načelnika opštine Mile Zlojutro.

Sahrani su prisustvovale i delegacije grada Kragujevca i opštine Bela Palanka.

U opštini Kozarska Dubica danas je proglašen Dan žalosti, a do 12.00 časova u zgradi Opštinske uprave bila je otvorena Knjiga žalosti.

Zlojutro je iznenada preminuo u nedjelju, 20. oktobra, u 58. godini tokom zvanične posjete Kragujevcu.

Rođen je 29. oktobra 1961. godine u Bosanskoj Dubici.

Obavljao je i dužnost načelnika opštine Kozarska Dubica u dva mandata, i to od 2000. do 2004. godine, kao i od 2012. do 2016. godine.