Sahranjen poslanik u NSRS Aleksandar Fulurija

VIŠEGRAD - Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aleksandar Fulurija, koji je preminuo od posljedica virusa korona, sahranjen je danas na groblju Kosovo polje u Višegradu.

Opijelo u Hramu Svetog cara Lazara u Andrićgradu služilo je sveštenstvo Crkvene opštine Višegrad.

Na komemoraciji, održanoj ispred crkve u Andrićgradu, oproštajni govor je održao ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević koji je istakao da je Fulurija bio odmjeren, strpljiv i izuzetan čovjek u svakom pogledu.

On je poručio da je Fulurija iza sebe ostavio mnogo toga kroz profesionalni angažman, sportsko djelovanje, političko djelovanje i što je najvažnije, ostvario se kao porodičan čovjek.

U ime građana Višegrada obratio se Slavko Topalović koji je rekao da Aleksandar potiče iz porodice u kojoj je naučio da bude pošten, vrijedan, da služi drugima, da poštuje porodicu i sve ljude bez obzira iz koje sredine potiču.

"Mnogi će se začuditi kakve je sve ljude Aco prihvatao i primao za prijatelje. Sa rijetkim darom da od poznanika pravi prijatelje i poštovaoce, da svoju ljekarsku etiku ne vrši samo u ordinaciji nego svuda gdje je boravio. On je bio čovjek koji je nastojao da bude dobar u svemu što radi, jer samo ako bude dobar i služi svim ljudima, on će ispuniti svoj životni zadatak i cilj. Uspio je da uradi ono ka čemu je uvijek težio. Kažu da je pravi čovjek onaj koji u životu sagradi kuću, osnuje porodicu, školuje djecu i bude pošten među ljudima, sačuva obraz sebi, svojim precima i potomcima. Aco je to sve učinio", naglasio je Topalović.

Branko Fulurija, sin preminulog poslanika, rekao je u obraćanju prisutnima da je njegov tata bio dobar otac, suprug, sin, brat i deda, dobar ljekar i političar, ali prije svega veliki čovjek.

"Veličina jednog čovjeka se ogleda u broju drugih života koje je on dotakao i promijenio nabolje. Otišao je prerano, ali će nastaviti da živi kroz živote svih nas koji ćemo mu biti vječno zahvalni", dodao je Branko.

On je naglasio da im je otac u amanet ostavio težak zadatak da pokušaju da dostignu ljudske veličine do kojih je on dosegao.

Osim porodice, sahrani su prisustvovali Fulurijine kolege, načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, predstavnici političkog, kulturnog i javnog života iz Republike Srpske, te građani Višegrada.

Narodni poslanik NDP-a Aleksandar Fulurija preminuo je u nedjelju, 31. januara, u 59. godini od posljedica virusa korona na Univerzitetskom kliničkom centru u Banjaluci.

Fulurija je rođen 22. septembra 1962. godine u Foči. Osnovnu školu završio je u Vitkovićima, Gimnaziju u Goraždu, Medicinski fakultet započeo u Sarajevu, a diplomirao na Univerzitetu u Novom Sadu.

Radio je u domovima zdravlja Novo Goražde i Višegrad, gdje je obavljao dužnost direktora.

Izabran je za odbornika u Skupštini opštine Višegrad u dva mandata. Od 2010. do 2014. godine bio je delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske izabran je 2018. godine.

Na funkciju predsjednika Košarkaškog saveza BiH imenovan je u aprilu 2016. godine.

Mitropolija Dabrobosanska dodijelila mu je Gramatu zahvalnosti 2014. godine za nesebičan materijalni doprinos i odanost svetoj vjeri pravoslavnoj.

Iza njega su ostali roditelji, supruga, dva sina, kćerka i unuk.