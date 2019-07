Sami sebi beru jeftinije plodove

BANJALUKA, PRIJEDOR - Nedostatak radne snage za berbu u voćnjacima i ove godine brine voćare u RS, a za pojedine kao jedno od rješenja se nameće da svoje proizvode ponude građanima, koji bi sebi ubrali određenu količinu voća te ga platili povoljnije.

Ovaj mehanizam koji bi riješio problem radne snage, kako kaže Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS, već odavno postoji u zapadnoevropskim zemljama.

"Imaćemo ove godine problema sa radnom snagom, jer je veliki broj mladih, upravo onih koji su radili u poljoprivredi na dnevnicu, napustio zemlju i otišao u druge države za boljim poslovima", rekao je Dojčinović.

Kaže da će najveći problem imati od polovine avgusta, kada će biti potreban ogroman broj radnika za berbu kruške i jabuke.

"Tu će trebati na hiljade radnika. Prva berba kreće od 15. avgusta i nadovezuju se berbe jedna na drugu, te se ne prekidaju do 15. novembra", kaže prvi voćar Republike Srpske.

Dojčinović kaže da će morati naći rješenje za to, ali opcija da migranti vrše berbu se ne planira, jer ih voćari ne smiju uvesti u voćnjake zato što se radi o ljudima za koje je pitanje da li su ikada vidjeli sadnicu, a kamoli da ih beru.

Dodao je da je jedan voćar u Prijedoru iz svojih razloga skoro dao mogućnosti građanima da beru sami jagode po cijeni od 1,5 KM, te da je to opcija koja bi u budućnosti mogla na neki način smanjiti problem sa radnom snagom.

"Međutim, naš narod to nije naučio. U Njemačkoj je već to zaživjelo, njima ne trebaju više ni radnici ni bilo ko, uglavnom građani su kod njih dostigli taj nivo kulture da sami sebi uberu izvažu i za to ostave novac", pojasnio je Dojčinović.

Napomenuo je da bi to bilo moguće u voćnjacima koji su u blizini većih gradova, jer teško da bi neko putovao kilometrima da ubere nekoliko kilograma jabuka.

Dalibor Jović, vlasnik plantaže "Jović" kod Prijedora, kaže da je skoro dao jagode da građani sebi beru po cijeni od 1,5 KM iz razloga što je bila niska otkupna cijena, ali da bi to svakako mogao biti način ostalim voćarima da nadomjeste nedostatak radne snage.

"Već dvije godine uzmemo manji broj ljudi da rade i kada vidimo da se određena količina robe ne može ubrati, onda pozovemo građane da dođu obrati. Zadnje tri-četiri berbe ljudi poberu sebi sami ako nisu u finansijskoj mogućnosti da to i plate, te je tako u jednom danu sve bilo pobrano", kaže Jović.

On je rekao da, iako je u zapadnim zemljama to zaživjelo, naši građani još nemaju tu kulturu, ali da bi svakako moglo biti jedno od rješenja za nedostatak radne snage kako voće ne bi propadalo i kako bi svi bili zadovoljni.

Darko Milošević, voćar iz Ugljevika i predsjednik Upravnog odbora Udruženja voćara RS, kaže da će ove godine biti manjak radnika, jer su mladi ljudi otišli u inostranstvo, a stariji nemaju snage, jer je vrućina pa su teški uslovi rada.

"Mi planiramo berbu šljive, koja će krenuti polovinom sljedeće sedmice, završena je berba trešnje ko je imao šta da ubere. Varijanta da ljudi sami sebi beru šljivu kod pojedinih voćara bi mogla se desiti ako se radi o šljivi koja će završiti u rakiji. Međutim, ako se bere za izvoz, onda je to već teže", kaže Milošević.

Dodaje da nije zahvalno da dođe neko da bere voće ko će polomiti grane i da se to najčešće radi u godinama kada voće prerodi, te dodaje da to ne bi bilo opravdano ako bi voćari dali prenisku cijenu koja ne bi opravdala proizvodnju. On kaže da rješenje za nedotatak radne snage vidi u mašinskoj berbi.