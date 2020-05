Samo jedna kazna za preskupo gorivo, obavljeno 77 kontrola

BANJALUKA - U proteklih mjesec dana, koliko je u Srpskoj na snazi uredba koja ograničava marže na gorivo u maloprodaji i veleprodaji, republički inspektori obavili su 77 kontrola te utvrdili tek jednu nepravilnost.

"Zbog kršenja uredbe subjektu je izrečena kazna od 15.000 KM", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Inspektorata RS.

Vlada Republike Srpske usvojila je 9. aprila uredbu kojom su marže na gorivo u veleprodaji ograničene na 0,06 KM po litru, a u maloprodaji na 0,25 KM, a ona je na snagu stupila 14. aprila, tako da se danas navršava mjesec dana kako Republička tržišna inspekcija pojačano kontroliše subjekte koji prometuju ovu robu.

Iz Inspektorata RS uvjeravaju da su kontrolama obuhvaćeni i manji poslovni subjekti i privredni subjekti koji u svom prodajnom lancu imaju veliki broj benzinskih stanica širom Republike Srpske. Time je, dodaju, praktično broj objekata obuhvaćenih inspekcijskom kontrolom značajno veći.

"Imajući u vidu broj izvršenih kontrola i broj kontrola sa utvrđenim nepravilnostima, možemo reći da su privredni subjekti pokazali traženi stepen odgovornosti i da su u pravilu preduzeli sve potrebne mjere", kažu iz Inspektorata RS.

Cilj inspekcije, kako dodaju, nije kažnjavanje, naročito imajući u vidu otežanu ekonomsku situaciju u kojoj su se privredni subjekti našli zbog ograničenja rada u proteklom periodu, te pozivaju još jednom sve subjekte da se i dalje ponašaju odgovorno i pridržavaju svih zakona i preporuka.

"Tržišna inspekcija Republike Srpske nastaviće s kontrolama i u narednom periodu te pozivamo trgovce da se pridržavaju uredbe, jer su propisane kazne visoke, a svaki prekršaj će biti strogo sankcionisan", kazali su iz Inspektorata RS.

Proteklih dana na pojedinim benzinskim pumpama u banjalučkoj regiji primijećene su manje oscilacije u cijenama goriva, odnosno njihov rast, što je zabrinulo potrošače. Distributeri tvrde - cijene nismo mijenjali.

"Cijena goriva na svjetskom tržištu je u zadnjih nekoliko sedmica rasla, ali distributeri nafte i naftnih derivate u Republici Srpskoj nisu mijenjali cijene zbog zaliha koje imaju po starim cijenama", navodi Zoran Berak, sekretar Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori RS.

Podsjetimo, "Nezavisne novine" su proteklih mjeseci detaljno pisale o cijenama goriva te ukazivale na to da su marže prometnika neopravdano visoke.

Vlada Republike Srpske 9. aprila donijela je Uredbu o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske određivanjem marži u trgovini naftnih derivata.

Kako su tada saopštili iz resornog ministarstva, s obzirom na to da je, prije donošenja ove uredbe, došlo do značajnog sniženja cijena barela na svjetskom tržištu, te u tom smislu i do sniženja rafinerijskih cijena naftnih derivata, na benzinskim pumpama u RS nisu bila evidentirana odgovarajuća sniženja maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Propisane kazne za kršenje uredbe

Za trgovca - 10.000 KM

Za odgovorno lice - 5.000 KM