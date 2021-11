Samo trećina napada na novinare bude procesuirana

BANJALUKA, SARAJEVO - U ovoj godini u Bosni i Hercegovini zabilježen je čak 61 napad na novinare, a situacija je svake godine sve gora i samo jedna trećina prijavljenih napada se riješi u korist novinara.

Mišljenja su ovo novinara u BiH povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, koji se svake godine obilježava 2. novembra.

Kako je rekao Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, samo ove godine, od 1. januara do 1. novembra, zabilježen je 61 slučaj kršenja prava novinara te se govor mrženje i nasilje nad novinarima značajno povećavaju i produbljuju.

"Rodno zasnovano nasilje u online sferi iznosi više od 53 odsto, od toga samo dvije trećine novinarki prijavi online nasilje mediju u kojem radi", rekao je Vukelić.

Dodao je da je u posljednje tri godine više od 40 odsto novinara bilo izloženo napadima i prijetnjama, a 70 odsto njih je to doživjelo od nekog političara ili funkcionera.

"Kada govorimo o nekažnjivosti, samo se jedna trećina prijavljenih slučajeva rješava u korist novinara. Mislimo da je to zaista zabrinjavajuće i to nam govori da i ovaj broj od 61 prijavljenog slučaja na ovako malom prostoru ogroman, ali da je on i vjerovatno veći jer se jako mali broj novinara i novinarki zbog nerada i izostanaka razultata u pravosuđu odlučuje da prijavi nasilje", kazao je Vukelić za "Nezavisne novine". Istakao je da svi zajedno moramo da ukazujemo na to da je takav odnos, širenje govora mrženje, neprihvatljiv, te je poručio da ovakvo ponašanje ne smije da postane normalan ambijent, novo normalno, i da mu se medijski radnici ne smiju prilagođavati.

"Treba da ga osuđujemo, treba da se solidarišemo s kolegama i da osudimo takvo ponašanje, te da vršimo veći pritisak na institucije", zaključio je Vukelić.

Marko Divković, predsjednik Udruženja "Bh. novinari", za "Nezavisne novine" je rekao da je situacija po ovom pitanju u BiH posljednjih godina tragična, s tendencijom pogoršanja.

"Kada imamo u vidu broj tužbi protiv novinara, broj napada na novinare i kada imamo u vidu tragično loš ishod malobrojnih sudskih procesa, onda svaki drugi zaključak osim da je stanje očajno je besmislen", rekao je Divković.

Kako je Mreža "SafeJournalists" ukazala, na zapadnom Balkanu postoji kultura nesankcionisanja ovakvih napada, te povodom ovoga pokreće jednomjesečnu kampanju #recognize&report - prepoznaj i prijavi.