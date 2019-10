Samohrani otac i njegova dva sina i dalje bez krova nad glavom

Humani ljudi pomažu koliko mogu, ali još nema rješenja za problem samohranog oca dva sina, Duška Stojanovića iz Šešlija kod Doboja.

Njemu je potreban trajan smještaj jer kuća u kojoj žive, osim što je neuslovna, nije njihova pa strahuju da bi mogli da ostanu bez smještaja.

Kao nikad do sada, Duško i njegova dva sina trebaju pomoć kako bi prije zime došli do boljeg smještaja. U kući bez kupatila, koja prokišnjava, zimi ni dvije peći nisu dovoljne. Mnogi bi željeli da pomognu, nude namještaj i druge stvari, šalju namirnice, ali njima treba krov nad glavom, prenosi RTRS.

"Јavljaju se neki ljudi. Neki su i uplatili nešto sredstava. Iz Vlade su zvali, njima sam poslao da uplate. Sad da li će uplatiti, ne znam. Imaju dva, tri privatnika. Јedan iz Banjaluke se javio čovjek, jedan iz Doboja", istakao je Duško Stojanović.

Ne traži Duško ni veliku kuću ni mnogo zemlje, već uslovan smještaj, da sinovima nije hladno i da imaju kupatilo. Bolji smještaj za djecu nudile su mu nadležne socijalne službe, ali ih, kaže, nije mogao dati. Ne može ni bez konja, jer samo s njima može da zaradi.

"Јa sam na to išao, da ja nešto ostvarim. Da mogu ići raditi, a ne ovisiti o nekome. Da li će meni dati država ili neće, ali eto kad si ostao, da digneš ruke od djece, da ideš raditi, ne ide ni to. Već ovako gdje šta saletiš, ako stigneš dobro i jeste", istakao je on.

Izbjegao je iz Zavidovića, nesrećnim slučajem ostao je bez ruke i oka, a kasnije i bez supruge. Kaže, razboljela se i napustila ih. Sinovima je i otac i majka. Devetogodišnji Dragan i godinu i po mlađi Dario redovno se školuju. Јoš su mali da bi pomagali ocu, ali ponekad nadmaše sami sebe.

Duško kaže da bi volio kuću u selu, da ima mjesta i za konje. Može da se nađe za 20, 30 hiljada maraka, ali taj novac ne može sam da zaradi.

Pomoć možete uplatiti na sljedeći račun:

Broj računa: DUŠKO STOЈANOVIĆ 5520009999999917, poziv na broj 18337452 Adiko banka