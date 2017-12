Sanacija "studenjaka": Oko 70 soba biće useljivo za par dana, ubacuju se dodatni kreveti

BANJALUKA - Oko 70 soba u prvom paviljonu Studentskog centra "Nikola Tesla" u Banjaluci, koji je pretrpio štetu u nevremenu, biće osposobljeno za nekoliko dana kako bi se studenti mogli useliti i pohađati nastavu, koja počinje u ponedjeljak.

Potvrdili su juče za "Nezavisne" iz Uprave Studentskog centra te naveli da je komisija detaljno pregledala svaku sobu i utvrdila eventualne nedostatke koji se mogu otkloniti da bi sobe za koji dan postale useljive.

"Tu će biti smješteni svi studenti koji su živjeli u prvom paviljonu, jer ćemo po potrebi ubacivati dodatni četvrti krevet i tako ćemo se snaći dok se sve kompletno ne sanira. Što se tiče drugog paviljona, studente ćemo raporediti tamo gdje bude mjesta u trećem i četvrtom paviljonu, a pored toga biće im ponuđen đački dom", kažu iz Uprave.

Studenti kažu da su, što se tiče trećeg paviljona, dobili garancije da će, uz prethodno dobijenu saglasnost od svih inspekcija, on biti useljiv za vikend.

Studentski parlament uputio je dopis Senatu Univerziteta i v.d. rektoru Radoslavu Gajaninu s molbom da se studentima koji su evakuisani iz SC, a koji nisu u mogućnosti da se vrate u Banjaluku do početka nastave, opravda izostanak s predavnja naredne sedmice.

Kao dodatni razlog naveli su i da nastava traje do 29. decembra, a zatim slijedi pauza zbog praznika.

"Sobe su mokre, zidovi su vlažni i nije cilj da se studenti usele i da to otpada za nekoliko dana. Bolje čekati da se sve lijepo osuši. Ja prvi neću dozvoliti studentima da se usele među vlažne zidove", rekao je Ljubiša Karlica, predsjednik Skupštine studenta SC "Nikola Tesla".

Ističe da ako Univerzitet ne može prolongirati taj rok još jednu sedmicu do praznika, onda barem treba da opravda izostanak studentima koji ne mogu na predavanja.

Kako su nam juče potvrdili s Univerziteta u Banjaluci, nastava definitivno počinje 25. decembra.

"Svakodnevno smo na terenu i vršimo pritisak da se ispoštuju zadani rokovi. Za paviljon četiri smo dobili obećanje da će izvođač radova u toku ove sedmice popraviti kvarove koji su se pojavili na krovu i tu ćemo takođe vršiti monitoring radova. Zahtijevaćemo pismenu garanciju da će svi kreveti koji budu ubačeni u ovaj paviljon zbog sanacije ostalih paviljona biti izbačeni odmah nakon te sanacije", ističe Karlica.

Biće ispunjeni i njihovi zahtjevi za redukovanje cijene smještaja, a to je da prvi paviljon bude besplatan, treći 15 KM, a četvrti paviljon 35 KM po krevetu mjesečno do kraja kompletne rekonstrukcije paviljona jedan i dva.

"Trenutno je najveći prioritet da svi studenti dobiju pristojan smještaj, a nakon toga zahtijevaćemo odgovornost svih onih koji su zakazali u ovom slučaju, počev od onih koji su izvršili kompletnu rekonstrukciju krovova od 2001. do 2003. godine na paviljonima jedan, dva i tri i upitnost kvaliteta njihovih radova, zbog čega je došlo do svega ovoga, do onih koji nisu reagovali u danu nakon oluje, kada su privremeno mogli biti zaštićeni ugroženi paviljoni", rekao je Karlica.

Biblioteka pomaže studentima

Narodna i univerzitetska biblioteka RS je odlučila da pomogne studentima kako bi mogli nesmetano da pripremaju ispite i obezbijedila im korištenje prostorija NUB RS.

"Sve što treba da učine jeste da dođu u NUB RS s legitimacijom Studentskog centra i bibliotekari će im obezbijediti prostor za učenje", navode iz NUB RS.