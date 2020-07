Sanjanina Amira Bajrića u Istanbulu očekuje teška operacija

SANSKI MOST - Sanjanin Amir Bajrić (43) biće sljedeće sedmice podvrgnut komplikovanom operativnom zahvatu na jednoj privatnoj klinici u Istanbulu, nakon što je prije nekoliko dana primljen u tu zdravstvenu ustanovu.

Radi se o operaciji odstranjivanja karcinoma na glavi gušterače, koja se smatra jednom od najkomplikovanijih u oblasti hirurgije.

Prije nekoliko dana Bajrić je otputovao u Tursku, gdje je hospitaliziran, a u međuvremenu ljekari na pomenutoj klinici obavili su sve neophodne zdravstvene preglede i pretrage.

"Magnetnom rezonancom je utvrđeno kako nije došlo do širenja tumora, ali je prije operacije neophodno sanirati infekciju do koje je došlo usljed ranijih operativnih zahvata. Ono što me je najviše obradovalo je informacija da neće biti potrebna hemioterapija. To mi je ulilo novu snagu da sve izdržim", kaže Bajrić.

Dodaje kako su mu turski liječnici saopštili da ga čeka komplikovana i teška operacija koja će trajati najmanje deset sati i da su optimisti kada se radi o krajnjem ishodu.

Bajrić je još jednom zahvalio svim ljudima koji su proteklih sedmica sudjelovali u humanitarnim akcijama kako bi se prikupila neophodna sredstva za njegovo liječenje u iznosu od 35.000 eura.

Podsjećamo da je njemu nedavno dijagnosticiran tumor na glavi gušterače nakon što je prije izvjesnog vremena imao operaciju žuči u Općoj bolnici u Sanskom Mostu, da bi se nakon toga pojavile zdravstvene komplikacije.

Prebačen je u Kantonalnu bolnicu u Bihaću, ali liječnici u toj zdravstvenoj ustanovi nisu mogli ustanoviti stvarnu dijagnozu njegove bolesti, pa je upućen u Klinički univerzitetski centar u Sarajevu, gdje je ustanovljeno o kakvoj bolesti se radi.

S obzirom na limitiranost domaćih zdravstvenih kapaciteta, pojavila se mogućnost da operacija bude izvedena u Istanbulu, u jednoj od tamošnjih klinika, što je na kraju realizovano.

Zbog mogućnosti širenja i ekspanzije tumora vrijeme je bilo bitan faktor, pa je neophodna sredstva trebalo što prije sakupiti. U humanitarnu akciju za pomoć ovome ocu dvoje maloljetne djece uključio se veliki broj građana u zemlji i inostranstvu, pa je naposljetku osiguran neophodan novac za liječenje.