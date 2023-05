Sanski Most: Sana prijeti, proglašeno stanje prirodne nesreće

SANSKI MOST - Općinski štab Civilne zaštite Sanski Most proglasio je danas stanje prirodne nesreće zbog poplava koje su tokom protekle noći pogodile više dijelova općine.

Kako je izjavio općinski načelnik, Faris Hasanbegović, to podrazumijeva potpunu pripravnost Civilne zaštite, kao i svih drugih subjekata koji su uključeni u sistem prevencije i spašavanja.

Obzirom da se vodostaj Sane nalazi u konstantnom porastu i da postoji opasnost, ukoliko se obilne kišne padavine nastave, da se rijeka izlije iz svoga korita, na više lokacija duž vodotoka trenutno je u toku formiranje punktova.

U međuvremenu, pripremljen je i sav materijal koji je potreban za zaštitu i prevenciju od mogućih poplava kako bi se moglo pravovremeno djelovati. "Nadamo se kako neće doći do onoga najgoreg i da će se situacija smiriti. Učinićemo sve što je u našoj moći da zaštitimo građane i njihovu imovini", kazao je Hasanbegović.

Inače, tokom protekle noći došlo je do naglog rasta i izlijevanja Blihe, Zdene, Majdanuše i drugih pritoka Sane, te do pojave bujica, a to je prouzrokovalo poplave koje su ugrozile brojne stambene objekte i putne komunikacije.

"Najveći problem su nam pričinile pritoke čiji je vodostaj ekstremno brzo rastao, kao i bujične poplave koje su ugrozile mnoga naselja gdje ranije nije bilo ovakvih problema", kaže Said Ramić, načelnik Civilne zaštite Općine Sanski Most.

Najkritičnija situacija bila je u Starom Majdanu, Alagića polju, Vršu, Naprellju, Vršu, Zdeni i Kamengradu.

Voda je prodrla u desetine stambenih objekata u pomenutim naseljima, poplavljeni su brojni proizvodni i poljoprivredni objekti te ogromne zemljišne površine. Materijalne štete su velike, a procjenjivaće se u narednim danima. Zanimljivo je također kako je poplavljen veliki broj stambenih objekata koji je stradao tokom proteklog decembra, kada su poplave također ugrozile ovaj dio Općine Sanski Most.

Tada su pričinjene štete koje su procijenjene na 1,5 milion maraka, a građani koji su tada imali štete još bisu dobili novac za njihovu sanaciju.