Saobraćaj bez zastoja, na duža putovanja kretati rano ujutro ili uveče

BANJALUKA- Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) odvija nesmetano, osim na dionicama na kojima se izvode radovi, a vozačima se savjetuje da zbog visoke dnevne temperature duža putovanja planiraju rano ujutro ili uveče, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

Povodom ulične trke u Modriči večeras će od 19.30 do 20.45 časova biti obustavljen saobraćaj na dijelu magistralnog puta od ukrštanja sa Kosovskom ulicom do ukrštanja sa Ulicom Vojvode Putnika.

Na regionalnom putu od Kozarca do Mrakovice zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi tri i po tone zbog manifestacije "Nektar puls fest". Zabrana će trajati do sutra do 7.00 časova ujutro.

Na području opštine Žabar u toku je rekonstrukcija lokalnih puteva, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na regionalnom Obudovac-Lončari.

Izmjene saobraćaja su i na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog sanacije klizišta, te zbog izgradnje naplatnih stanica "Čatrnja", "Nova Topola" i "Aleksandrovac", kao i na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka zbog isključivanja i uključivanja mehanizcije angažovane na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka.

Saobraćaj je izmijenjen na magistralnom putu Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, zbog izgradnje male hidrocentrale Krupac na rijeci Željeznici.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Bileća-Podosoje zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, na putevima na području opštine Modriča, te na regionalnim putnim pravcima Derviši-Klašnice i Obudovac-Lončari gdje je u toku izgradnja pješačkih staza.

Obustava saobraćaja zbog klizišta na snazi je na lokalnom putu Svodna-Brezici na području opštine Novi Grad, dok u mjestu Strike, na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, vozila prolaze naizmjenično, jednom trakom.

Zbog klizišta je usporen saobraćaj na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, te na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare-Čelić.

Povodom "Banjalučkih dana muzike", koji se održavaju na platou ispred tvrđave Kastel, danas će od 17.00 do 4.00 časa sutra ujutro biti obustavljen saobraćaj od raskrsnice sa Ulicom Teodora Kolokotronisa sa Ulicom Patre /kružni tok/ do raskrsnice sa Bulevarom Cara Dušana.

Centar Banjaluke je svake subote do početka septembra od 18.00 časova do ponedjeljka do 5.30 časova od hotela "Bosna" do Ulice Marije Bursać blokiran za saobraćaj i pretvoren u pješačku zonu.

Zbog izgradnje istočnog tranzita u Banjaluci obustavljen je saobraćaj u Krfskoj ulici, na dijelu od Ulice Cara Lazara do Ulice Patrijarha Arsenija Čarnojevića. Izmjene i obustave saobraćaja aktuelne su i u drugim ulicama gdje su u toku radovi.

U FBiH će danas i sutra zbog manifestacije "Dani Ajvatovice" na raskrsnici magistralnih puteva u Donjem Vakufu biti obustavljen saobraćaj od 16.00 do 17.00 časova.

Saobraćaj se usporeno odvija na magistralnom putu Zenica-Nemila zbog radova u tunelu Vranduk dva. Zbog pojačane frekvencije vozila i povremenih obustava tokom dana se na ovom dijelu puta formiraju duge kolone u oba smjera.

U toku je asfaltiranje regionalnog puta Nemila-Zenica, pa se na mjestu radova saobraća naizmjenično, jednom trakom.

Na snazi je obustava saobraćaja na mostu preko rijeke Plive u Jajcu, pa je za vozila do sedam tona alternativni pravac Jajce-Jezero, a za vozila iznad sedam tona Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Sporije se saobraća i na ostalim dionicama na kojima se izvode radovi, kao što su putni pravci Jošanica-Stup, Olovo-Kladanj-Vlasenica, Srebrenik-Orašje, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Bradina-Podorašac, Cazin-Srbljani, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao i na području Viteza, Ključa i Mostara.