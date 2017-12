Saobraćaj bez zastoja, na granici nema zadržavanja

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija bez zastoja, a na graničnim prelazima nema zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

U nižim krajevima vozi se po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, u višim predjelima mjestimično ima poledice, a u kotlinama, duž riječnih tokova, kao i na planinskim prevojima jutarnje magle.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona kamenja i zemlje na kolovoz.

Na području FBiH zbog nastupajućih novogodišnjih praznika do ponoći 2. januara zabranjen je prevoz eksplozivnih materija.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Prnjavoru izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor-Gornja Vijaka. Predviđeno je da radovi traju do 14. aprila, a za to vrijeme saobraćaj će regulisati privremeno postavljena signalizacija.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Doboj.

I dalje je na snazi obustava saobraćaja kroz Bijeljinu, odnosno ulice 27. Marta i Srpske vojske, pa se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice, teretna na obilaznicu.

Zbog aktiviranih klizišta usporen je saobraćaj na dionici magistralnog puta Banjaluka-Jajce na lokalitetu Srpskih Toplica, te na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Bratunac-Drinjača.

U toku je izgradnja novog mosta preko rijeke Zovidolke, na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do, pa se saobraćaj odvija preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila i dalje je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

U distriktu Brčko u toku su radovi na dionicama magistralnih puteva Lončari-Brčko jedan i Brčko dva-Donja Bukovica zbog čega je saobraćaj preusmjeren na obilazni put sa desne strane iz prvca Brčkog.

U centru Banjaluke od juče je zbog dočeka Nove godine na snazi obustava saobraćaja na dijelu Ulice Kralja Petra Prvog Karađorđevića od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do raskrsnice iste ulice sa Ulicom Milana Tepića. Obustava saobraćaja trajaće do 2. januara do 11.00 časova.

Na području Federacija zbog urušavanja potpornog zida na dionici magistralnog puta Resanovci-Drvar saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Iz AMS vozačima savjetuju maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu uslovima i stanju na putu, te preporučuju da na put ne kreću bez zimske opreme, koja je i zakonski obavezna.