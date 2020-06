Saobraćaj redovan, kolovozi uglavnom suvi

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća uglavnom po suvim kolovozima, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovoz, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu /M-8/ Foča-Dragočava, u Ulici kralja Petra Drugog u Foči, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne mreže danas i sutra saobraćaj će se 7.00 do 17.00 časova odvijati jednosmjerno, na dijelu od Trga kralja Petra Prvog do mosta na rijeci Ćehotini.

U toku je rekonstrukcija magistralnog puta LJubinje-granica Republike Srpske /Trnovica/-Trebinje, zbog čega će na ovoj dionici biti izmijenjen režim saobraćaja. Predviđeno je da radovi traju do 1. avgusta.

U toku su radovi u okviru projekta "Proširenje distributivne mreže pijaće vode i mreže za prikupljanje otpadnih voda" u mjestu Radosavska, zbog čega će biti izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu na dionici Banjaluka-Stari Majdan do 27. jula.

Do 16. septembra dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na magistralnom putu koji se spaja sa ulicom Brodskog bataljona u Brodu.

Na putnim pravcima međuentitetska linija Stanić Rijeka - međuentitetska linija Karuše /do 15. jula/, međuentitetska linija Ledenice-Crkvina-granični prelaz Šamac /do 20. jula/ i Donje Ledenice-Crkvina-Šamac /do 20. juna/ kretaće se vanredni prevoz, pa se vozači mole za oprezniju vožnju na ovim putevima i da poštuju uputstva lica iz pratnje.

Zbog radova na izgradnji zvučnog zida, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor do 25. juna.

Na magistralnom putu Pelagićevo-Gradačac, u mjestu Turić Prosjek, aktuelne su povremene obustave saobraćaja od 8.05 do 15.05 časova zbog deminerskih radova.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, /mjesto Klakar Donji/, od 8.15 do 15.05 časova radnim danima dolazi do povremenih obustava saobraćaja u intervalima od 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Sanacioni radovi aktuelni su na auto-putu Banjaluka-Prnjavor, na ulazu u Prnjavor, na području Kotor Varoša, zatim od Šešlija prema Doboju, te dionicama Prijedor-Kozarac, Drinjača-Milići-Vlasenica, Čatrnja-Gradiška, Banjaluka-Srpske Toplice, Crna Rijeka-Bjelajce, Ukrina-Klupe u mjestu Šnjegotina, Ugljevik-Glavičice i Priboj-Lopare, kao i na putnom pravcu Krupac-Bogatići u opštinama Istočna Ilidža i Trnovo.

Zbog izgradnje male hidroelektrane, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu na dionici Kotor Varoš-Obodnik.

U toku je izgradnja male hidroelektrane Krupac na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici Krupac-granica Republike Srpske/Bogatići/ na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

Na magistralnom putu na dionici Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa premašuje 16 tona.

U Federaciji BiH i dalje su aktuelni radovi kroz tunel Ormanica na magistralnom putu Srebrenik-Orašje i u tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, zbog čega je saobraćaj preusmjeren na druge pravce.

Usporeno se, zbog radova na mostovima, saobraća u mjestu Drenik na putu Srebrenik-Šićki Brod, na magistralnom putu Olovo-Semizovac, u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Stup i na dionici Livno-Kamensko.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila /kroz tunel Vranduk/ od 5.00 do 21.00 čas saobraćaj se odvija dvosmjerno.

Zbog sanacije mosta u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Stup, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Dionice na kojima je, zbog sanacije, izmijenjen režim saobraćanja si i: Prozor-Jablanica, Bugojno-Gornji Vak

uF/Uskoplje, Gradačac-Ormanica, Grude-Posušje, Ostrožac-Jablanica i Kiseljak-Busovača.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog radova, obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Deleuša-Vraćenovići. Za vrijeme obustave, saobraćaj je preusmjeren na druge granične prelaze.

Iz AMS podsjećaju da je BiH otvorila granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, dok državljani ostalih zemalja u BiH mogu ući ako imaju opravdane razloge i negativan test na virus korona ne stariji od 72 časa.

Ulazak u Hrvatsku dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila. Crna Gora je otvorila granice za državljane BiH. Srbija je otvorila granične prelaze za putnički i robni saobraćaj bez neophodnog testa na virus korona i dozvole komisije.