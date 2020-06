Saobraćaj u BiH odvija se bez zastoja

BANJALUKA - Na putevima u BiH jutros nema zastoja, osim na pojedinim dionicama na kojima se izvode radovi, a zadržavanje nije zabilježeno ni na graničnim prelazima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na relacijama Stanić Rijeka - Šamac, Banj Brdo - Bijeljina - Rača, Donje Ledenice - Crkvina-Šamac i Stanić Rijeka - Mel Karuše kretaće se vanredni prevoz, pa iz AMS-a mole vozače da budu oprezni i da poštuju uputstva lica iz pratnje.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su na putevima na kojima se izvode radovi, te je na tim lokalitetima saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Radovi su aktuelni na putnim pravcima Ljubinje - Trebinje, u mjestu Tulje, na području Prijedora, Kotor Varoša, Broda, na ulazu u Prnjavor, na auto-putu Banjaluka - Prnjavor, na putnim pravcima Banjaluka - Stari Majdan, Banjaluka - Srpske Toplice, Crna Rijeka - Bjelajce, Ukrina - Klupe u mjestu Šnjegotina, Drinjača - Milići - Vlasenica, Čatrnja - Gradiška, Ugljevik - Glavičice u rejonu Starog Ugljevika, Priboj - Lopare, od Kotroskog prema Doboju, u opštinama Istočna Ilidža i Trnovo, Ukrina - Gornja Vijaka i Šekovići - Caparde.

U FBiH na magistralnom putu u Kiseljaku danas do 18 časova saobraćaj je obustavljen zbog asfaltiranja. Putnička vozila biće preusmjerena na lokalne puteve, a za teretna vozila saobraćaj je u potpunosti obustavljen.

Zbog manifestacije "510. Dani Ajvatovice" od 16 do 17 doći će do obustave saobraćaja na raskršću magistralnih puteva u Donjem Vakufu, a do ponoći je zabranjen prevoz eksplozivnih materija na području Srednjobosanskog kantona.

Radovi se izvode na mostu u mjestu Reljevo na dionici Jošanica - Rajlovac, te u tunelima Ormanica na putu Srebrenik - Orašje i u tunelu Vinac na putu Jajce - Donji Vakuf. U funkciji su alternativni pravci.

I dalje su aktuelni radovi u tunelu Vranduk kod Zenice, a odvija se i sanacija mostova na magistralnim putevima Srebrenik-Šićki Brod preko Tinje, u mjestu Drenik, Olovo - Semizovac preko rijeke Ljubine, na ulazu u Jajce, kao i na petlji Blatuša kod Zenice. Na ovim lokacijama saobraća se usporeno.

Kada je riječ o graničnim prelazima, svi koji ulaze u Hrvatsku iz BiH idu u samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Za tranzit kroz Hrvatsku nema ove obaveze.

Ulazak u Crnu Goru iz BiH moguć je samo uz obavezni PCR test akreditovane laboratorije iz BiH star maksimalno 48 časova. Za vrijeme važenja ove mjere, ulazak u Crnu Goru nije moguć preko graničnih prelaza Hum i Metaljka.