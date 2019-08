Saobraćaj u BiH prohodan,na granicama gužve

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se jutros odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, a na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

U kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično smanjena vidljivost zbog magle, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su sitniji odroni kamenja i zemlje na kolovoz.

Zbog izgradnje distributivnih cjevovoda vodovodne mreže, do 23. avgusta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Polje-Brod, u opštini Brod.

Zbog izgradnje mini-hidroelektrane na magistralnom putu Kotor Varoš-Obodnik, izmijenjen je režim saobraćaja.

U toku je rekonstrukcija lokalnih puteva u opštini Donji Žabar, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na regionalnom putu, na dionici Obudovac-Lončari.

Saobraćaj na magistralnom putu M-18, na dionici Krupac-granica Republike Srpske /Bogatići/ na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija se naizmjenično jednom saobraćajnom trakom zbog izgradnje mini-hidroelektrane "Krupac" na rijeci Željeznici.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu M-20, dionica Bileća-Podosoje, uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraća se na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, zbog aktiviranih klizišta. U toku su i radovi na regionalnom putu R-455 dionica Šekovići-Caparde i saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom.

Na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, saobraćaj se zbog aktiviranog klizišta odvija jednom trakom, naizmjenično.

Potpuno je obustavljen saobraćaj na lokalnom putu Svodna-Brezici, opština Novi Grad, zbog pokretanja klizišta.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom saobraćajnom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Do 2. septembra, u Banjaluci će svake subote od 18.00 časova do ponedjeljka do 5.30 časova Ulica Kralja Petra Prvog Karađorđevića, od hotela "Bosna" do Ulice Marije Bursać, biti pretvorena u pješačku zonu.

Zbog izgradnje oborinskog kolektora, koja bi po planu trebalo da traju do 28. avgusta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu M-4, dionica Derviši-Banjaluka /pijaca/, na raskrsnici Bulevar Milutina Milankovića i Ulice Knjaza Miloša.

Zbog izgradnje podzemne infrastrukture obustavljen je saobraćaj u Ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice rakovačkih rudara prema Motikama, u dužini od 1.255 metara. Obustava će trajati do 15. oktobra.

Na regionalnom putu Bratunac 3-Drinjača, zbog sanacije klizišta od 00.00 do 7.00 i od 16.00 do 00.00 časova na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila ukupne mase veće od 3,5 tone i autobuse klase M3. Ova zabrana se ne odnosi na autobuse prevoznika "Drinatrans" Zvornik koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na magistralnom putu M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila ukupne mase veće od 16 tona.