Saobraćaj usporen zbog srušenih stabala na kolovoz

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) saobraćaj je jutros usporen zbog srušenih stabala na kolovoz usljed jakog vjetra i kiše, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog srušenog stabla na regionalni put Doboj-Modriča u mjestu Kožuhe i dalje je otežan putnički saobraćaj, dok teretna vozila za sada ne mogu saobraćati ovom dionicom.

Na svim važnijim putnim pravcima sabraćaj se jutros odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, a vozačima se skreće pažnja na pretežno mokre i klizave kolovoze, kao i na učestale odrone na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Na području opštine Kostajnica kroz Ulice Ivana Gorana Kovačića, Svetosavsku i Ranka Šipke danas će od 18.00 do 19.00 časova biti obustavljen saobraćaj zbog Međunarodnog moto-susreta "Motorijada 2018".

Na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka kroz kanjon Tijesno zbog Svjetskog kupa u kajaku i kanuu na divljim vodama "Banja Luka-Vrbas 2018" sutra će se od 8.00 do 19.30 časova saobraćaj odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom trakom, uz kontrolu policijskih službenika.

Režim saobraćaja izmijenjen je na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi.

Zbog priprema za izvođenje radova na magistralnim putnim pravcima Modriča-Karuše na granici Republike Srpske i FBiH i Derventa-Šešlije vozila saobraćaju jednom trakom.

Polučasovne obustave saobraćaja zbog deminiranja terena aktuelne su na magistralnom putu Brod-Odžak na lokalitetu Klakari Donji, te na ulazu u Brod od Donjeg Svilaja.

I dalje se usporeno vozi na magistralnom putu Sarajevo-Foča na lokalitetu Sijeračke stijene gdje je došlo do velikog odrona, kao i kroz grad Bijeljinu, kao i na magistralnim putevima u Brčkom zbog izgradnje obilaznice oko grada.

Zbog izgradnje auto-puta na magistralnom putu Klašnice-Prnjavor u mjestu Hrvaćani saobraćaj je preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini, a na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor-Gornja Vijaka na snazi je izmjena saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice u Prnjavoru.

Kroz Bijeljinu i dalje je obustavljen saobraćaj zbog sanacionih radova u ulicama 27. marta i Srpske vojske, pa se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se obilaznicom.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Istočnom Novom Sarajevu na regionalnom putu Kula-Vrace na granici Republike Srpske i FBiH izmijenjen je režim saobraćaja na ukrštanju ulica Ive Andrića, Nikole Tesle i Vojvode Radomira Putnika.

U toku je izgradnja mosta preko rijeke Zovidolke na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do, pa vozila saobraćaju preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini.

Na regionalnom putu Teslić-Podjezera u mjestu Žeželja na granici Republike Srpske i FBiH zbog oštećenja mosta preko rijeke Žeželje zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi pet tona.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo. Predviđeno da radovi traju do 30. juna.

U Banjaluci je obustavljen saobraćaj u dijelu Ulice Ada zbog izgradnje trotoara do mosta na rijeci Vrbas do Olimijskog bazena. Predviđeno je da obustava traje do 12. juna, a nakon toga će do 15. jula vozila prolaziti uz naizmjenično propuštanje.

I u drugim banjalučkim ulicama u kojima se izvode radovi na snazi su obustave i izmjene režima u odvijanju saobraćaja, te je na tim mjestima obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

Na području FBiH danas do 16.00 časova zbog obilježavanja horizontalne signalizacije vozila saobraćaju usporeno na magistralnom putu Srbljani-Bosanska Krupa, a za teretna vozila dolazi i do kraćih obustava saobraćaja u trajanju do 15 minuta.

Na autoputu Lepenica-Tarčin zbog radova na potpornom zidu saobraćaj se odvija preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na čas.

I dalje je u toku sanacija klizišta kod tunela Igman na dionici autoputa Sarajevo zapad-Lepenica zbog čega je saobraćaj iz vozne preusmjeren u preticajnu traku, a radovi su aktuelni i na lokalitetu Treševine, zbog čega je usporen saobraćaj.

Zbog sanacionih radova na pasareli petlje Podlugovi saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog radova na crnogorskoj strani do 15. juna svakodnevno od 9.00 do 13.00 časova obustavljen je saobraćaj na dionici regionalnog puta Vraćenovići-Petrovići, pa se u tom terminu ne savjetuje korištenje graničnog prelaza Deleuša-Vraćenovići.