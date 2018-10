Saobraćajne znakove najviše kradu u nedođijama

BANJALUKA - S magistralnih i regionalnih puteva u prvoj polovini godine lopovi su "smaknuli" i oštetili 160 saobraćajnih znakova i time "Putevima RS" načinili šetu od 38.000 KM.

Kako je "Nezavisnim" rečeno u ovom preduzeću, koje kao upravljač magistralne i regionalne putne mreže vodi evidenciju o oštećenoj i ukradenoj saobraćajnoj signalizaciji, na meti lopova su najčešće znakovi u slabo naseljenim i pustim predjelima.

"To se najčešće radi u kasnim noćnim satima, ali ima slučajeva krađe saobraćjne signalizacije i po danu. Nedavno se desio jedan takav slučaj. Počinioci su brzo uhvaćeni i uhapšeni", navode iz "Puteva RS".

Iz ovog preduzeća napominju da je za isti period lani oštećeno i ukradeno oko 700 saobraćajnih znakova, sa štetom od oko 59.000 KM.

Saobraćajne znakove najčešće kradu zbog preprodaje kao sekundarne sirovine, ali je bilo i slučajeva da od njih prave lopatu za snijeg ili da na njima peku paprike ili prave nadstrešnice.

Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, kaže da je krađa znakova opasna jer može biti kobna za vozače i druge učesnike u saobraćaju.

"Da saobraćajna signalizacija ne treba, ne bi bilo predviđeno njeno postavljanje. Ona služi da učesnike obavijesti o tome šta ih čeka na putu, predvidi obaveze i ograničenja ili ukaže na neku opasnost. Na putu gdje je neko ukloni, to je svakako neodostatak koji negativno utiče na bezbjedno odvijanje saobraćaja. Sad u ljetnom periodu imamo vozače koji prvi put prolaze kroz neko mjesto i za njih je to naročito opasno", kaže Radović. Ističe da je krađa signalizacije krivično djelo i kada se otkrije protiv počinilaca se vodi krvični postupak.

"Kad se vodi krivični postupak, dokazuje se da li je na toj dionici na kojoj je otuđivan znak u posmatranom periodu došlo do pogoršanja bezbjednosti saobraćaja s povećanjem broja saobraćajnih nezgoda i ako jeste onda to utiče na kaznu. Recimo, na relaciji Zvornik - Tuzla na dijelu puta od Orahovca do Crnog Vrha nema puno naselja i tu je bila česta pojava krađe saobraćajne signalizacije", kaže Radović. Dodaje da je takođe od Vlasenice do Han Pijeska analizirajući podatke o broju saobraćajnih nezgoda u periodu kada su zbog krađe nedostajali znakovi, došlo do povećanja broja saobraćajnih nezgoda.

"U svakom slučaju, krađa saobraćajnih znakova je izuzetno opasna pojava isto kao i oštećenje ili farbanje, gdje znak gubi svoju svrhu", kaže Radović.

Podsjećamo da je protiv tri lica u aprilu Okružnom javnom tužilaštvu Doboj policija podnijela izvještaj o izvršenom krivičnom djelu krađa jer su prethodno na dijelu magistralnog puta Derventa - Srbac iščupali dva saobraćajna znaka sa dopunskim znacima s metalnim nosačima zabetoniranim u zemlju, te ukrali još pet saobraćajnih znakova, kao i jedan metalni stub. Oni su tako "Puteve RS" oštetili za 1.074 KM, a ukradeni znakovi su vraćeni tom preduzeću.