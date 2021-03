Sarajevski ljekar o ličnom iskustvu s AstraZenecom: Zanemarljive pojave

O ličnom iskustvu sa vakcinom AstraZeneca i reakcijama koje je imao govorio je prim. dr Dragan Stevanović, internista, nekadašnji šef Odjeljenja interne medicine u Opštoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu, sada angažovan kao ljekar u Kovid odjeljenju te bolnice.

On je za televiziju "N1" rekao da je imao blage reakcije nakon primanja vakcine AstraZeneca, da su i njegove starije kolege prolazile slično, odnosno sa blagom mučninom, a da su mlađe kolege imale temperaturu do 38, bolove u mišićima, te da je sve trajalo dva dana, kod obje dobne grupe.

Dr Stevanović je poručio i da su sve vakcine dobre, da sve imaju nuspojave, ali da su to zanemarljive pojave, jer kako je naglasio:

"Vakcina je jedini način da stavimo pod kontrolu epidemiju i vratimo se normalnom životu. Iako spadam u visoko rizičnu grupu, sami procijenite stepen mogućeg rizika i stepen dobiti koju dobivate vakcinacijom i vidite da je dobit veća od rizika, a svaki dan živimo sa rizikom i naravno da se može desiti stvaranje krvnih ugrušaka, ali to su zanemarljvo mali procenti. Mnogo manji nego kod onih koji obole od ove bolesti", rekao je.

Kazao je i da je opravdan strah od nuspojava i stvaranja krvnih ugrušaka, ali da ako se tome dodaju nekritična saopštenja onda bude jača zabrinutost.

"U principu najvažnije je reći svakom pacijentu da svom ljekaru koji će ga sigurno pitati prije nego se odluči za vakcinu kaže sve svoje hronične bolesti i sklonosti da se daju procjene ka povećanoj trombozi i onda će se voditi računa i o načinu vakcinacije i vrsti vakcine. Bitno je reći da po ovim sadašnjim saopštenjima kod većine vakcina pa i AstraZenece nusefekti budu nešto veći kod davanja druge doze vakcine, tako da je kod rizičnijih grupa potrebno napraviti veću razliku kod prve i druge doze vakcine", istakao je dr Stevanović u emisiji "Novi dan".

Govoreći o nenabavci vakcina u Federaciji BiH rekao je kako naše vlasti sporo djeluju i neefikasno i da je sad najvažnije da ovo što je krenulo sa direktnom kupovinom i donacijom razumnije se rasporedi i počne sa vakcinacijom.

"Zašto je situacija takva puno je faktora, no mislim bez obzira na ukupno društveno ograničenje, zakone, da smo imali ludu nesreću da u periodu kada se potrefila svjetska kriza imamo i najlošiji sastav Vijeća ministara i Vlade FBiH od formiranja Bosne i Hercegovine kao neovisne države, koji su nekompetentni, inertni a neki nisu ni intelektualno dorasli funkcijama koje obavljaju i to je sklop okolnosti koji dovode do ovoga", istakao je.

Dr Stevanović je kazao i da oni prate stavove Evropske agencije za lijekove koja je kako je rekao izuzetno kompetentna, da je procijenila sve rizike i donijela doluku koja je ispravna, odnosno da je vakcina AstraZeneca sigurna te da on smatra da će sada splasnuti tenzije i strahovi u vezi sa tom vakcinom ali da treba krenuti sa oprezima o kojima je govorio u masovniju vakcinaciju.

Naglasio je da je po njemu svaka vakcina bolja od nevakcinisanja, te da ako i dobijete nusefekte, i ako se zarazite, ono što je sigurno je da nećete završiti na respiratoru i sa smrtnim ishodom i to je veliki benefit.