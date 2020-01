Sarajlije i Zeničani dišu na škrge

SARAJEVO, BANJALUKA - Vazduh u većini gradova BiH i regije posljednjih dana bio je veoma nezdrav i opasan, a stručnjaci upozoravaju stanovnike da smanje kretanje i fizičke aktivnosti na otvorenom.

"Indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu izmjeren juče u popodnevnim časovima iznosio je 230, u Zenici 224, u Ilijašu 243, a u Visokom 209. U ovim područjima vazduh je bio veoma nezdrav", podaci su stranice Zrak.ekoakcija.

Kako je navedeno na ovoj stranici, kod lica sa respiratornim oboljenjima, poput astme, moguće je pojačanje intenziteta bolesti, a povećana je vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe svih stanovnika.

Kako su pojasnili, indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 veoma nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Kako je potvrdila Medina Bićo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosanskopodrinjskog kantona, pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari na području ovog kantona ukazuju da je kvalitet vazduha i u ovom dijelu BiH nezdrav.

"U skladu s tim, mi smo izdali preporuke za stanovništvo da smanje kretanje i fizičke aktivnosti na otvorenom, što se posebno odnosi na djecu, trudnice i hronične bolesnike, ali naravno, i na ostale stanovnike koji su duže vrijeme izloženi aerozagađenju", pojasnila je Bićo.

S obzirom na to, ističe ona, da je u zimskom periodu generalno povećan broj respiratornih virusnih oboljenja, aerozagađenje može biti okidač koji utiče na smanjenje otpornosti organizma i povećanje infekcija, a kako kaže, posebno kod hroničnih bolesnika to može dovesti do pogoršanja njihove osnovne bolesti.

Podsjetimo, Vlada Kantona Sarajevo nekoliko puta proglašavala je stanje uzbune i predlagala kratkoročne mjere jer je posljednjih nekoliko dana vazduh i u ovom gradu bio zagađen i opasan po zdravlje građana.

Sa druge strane, Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, izjavio je da u tom gradu, od novembra prošle godine, osim čađi i lebdećih čestica, nije bilo prekoračenja u parametrima koji se mjere kada je riječ o zagađenosti vazduha.

"Jednom je bilo jednosatno prekoračenje dozvoljene koncentracije NO2 i nekoliko prekoračenja što se tiče čađi, odnosno lebdećih čestica, što je rezultat velikog broja individualnih ložišta", rekao je Radojičić.

On je istakao da je grad dao, iako je situacija daleko od alarmantne, nalog da se rade nove smjernice za novi akcioni plan kada je riječ o zagađenosti vazduha.

"Moraće se raditi na smanjenju korištenja automobila, provjeri kvaliteta goriva i motora i energetskoj efikasnosti, jer nemamo gas i ograničeni smo na klasične energente. Najveći problem su veliki broj individualnih ložišta i kvalitet energenata", dodao je Radojičić.

Situacija sa kvalitetom vazduha nije mnogo bolja ni u regiji, pa se građani Beograda danima suočavaju sa zagađenjem vazduha koje je opasno po zdravlje ljudi, a zbog zagađenja u Srbiji je juče sazvan hitan sastanak na inicijativu predsjednice Vlade te države Ane Brnabić. Na sastanak, koji nije bio završen do zaključenja ovog broja "Nezavisnih", pozvani su bili ministri životne sredine, zdravlja i energetike, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, RHMZ-a, grada Beograda i MUP-a.

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i građanima Zagreba stiglo je obavještenje o preporukama za stanovništvo ovog grada zbog povišene vrijednosti lebdećih čestica u vazduhu.